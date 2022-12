La mort de la légende du soccer Pelé a créé une onde de choc planétaire. Politiciens, athlètes et amateurs de sport saluent la brillante carrière de ce dernier et son legs dans le monde du sport. Le président de Soccer Estrie, Richard Pierre-Gilles, est revenu sur l'empreinte qu'a laissée l'athlète brésilien sur lui.

De passage au micro de Par ici l'info, c'est avec nostalgie et reconnaissance qu'il a raconté les exploits du joueur. C'est comme n'importe quelle légende, que ce soit au hockey, comme on l'a vu cette année, ou dans d'autres sports, quand une icône disparaît. Il y a eu de la tristesse, il y a eu de la nostalgie.

Pelé aura marqué celui qui a également été membre de l'équipe canadienne de soccer des moins de 20 ans dans les années 80.

« Pelé pour moi, c'est celui que mon père m'a présenté tout jeune comme exemple et c'est un exemple sur le terrain, mais beaucoup aussi en dehors du terrain. » — Une citation de Richard Pierre-Gilles, président de Soccer Estrie

M. Pierre-Gilles qualifie le regretté joueur comme le talon de mesure de tout athlète en soccer . Quand on parle des meilleurs joueurs, le terme anglais GOAT pour Greatest of all time, c'est toujours par rapport à Pelé. Il n'y a personne d'autre qui a gagné trois coupes du monde. Il a inventé les dribbles que l'on voit aujourd'hui. Selon lui, il avait le pouvoir de rassembler.

« Ce qui nous anime, c'est comme une œuvre d'art. Ce qui nous touche, c'est l'émotion que cela nous apporte. Ce n'est donc pas juste la personne qui a fait ça ou la technique qui est en arrière de cela, c'est tout son humanisme. » — Une citation de Richard Pierre-Gilles, président de Soccer Estrie

La légende brésilienne du soccer est morte jeudi à l'âge de 82 ans.