Ouvert ou fermé en Estrie pour le Nouvel An ?

Ouvert ou fermé pour le jour de l'an ? Les commerces sont nombreux à faire relâche à l'arrivée de la nouvelle année. Voici une liste non exhaustive des heures de service de certains établissements.

Au Québec, les commerces, magasins et centres commerciaux seront ouverts le 31 décembre, entre 8 h et 17 h, pour accueillir les clients, et fermés le dimanche 1er janvier, sauf pour les établissements d’alimentation de petite surface comme les dépanneurs.

Le lendemain du Nouvel An, le lundi 2 janvier, l’ouverture se fera aux heures normales. Les succursales de la Société des alcools du Québec ( SAQ) et de la SQDC suivront le même horaire.

Notons qu’en période de pénurie de main-d’œuvre, les horaires des restaurants et des stations d’essence peuvent être sujets à changement. Pour ce qui est des salles de cinéma et des stations de ski, elles demeurent ouvertes.

Alors que les CLSC sont fermés durant le temps des fêtes, les urgences des hôpitaux demeurent ouvertes. Quant aux pharmacies, leurs horaires peuvent varier.

Les banques, les caisses et les bureaux de poste seront fermés les 2 et 3 janvier. Ils retrouveront leurs horaires habituels le mercredi. Les guichets automatiques situés à l’entrée des institutions financières, en revanche, resteront accessibles.

Le service de transport urbain de la Société de transport de Sherbrooke sera quant à lui interrompu dimanche. Seul le service de transport adapté sera maintenu.