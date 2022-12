Le fondateur du Théâtre populaire d’Acadie, Réjean Poirier, s’éteint

Le fondateur du Théâtre populaire d’Acadie et homme de culture renommé, Réjean Poirier, est mort vendredi, des suites d’une longue maladie.

Étudiant en lettres et en théâtre à l’Université de Moncton, Réjean Poirier a été l’instigateur de nombreuses aventures artistiques marquantes tout au long de sa carrière qui s’étendra sur près de 50 ans.

Il a fondé en 1974 une maison de production, Les Productions de l’Étoile, et le Théâtre populaire d’Acadie, où il a été directeur artistique pendant dix ans (1975-1985).

Le Théâtre populaire d’Acadie a depuis produit plus de 130 pièces de créations originales, de théâtre contemporain et de textes issus du répertoire classique, tant pour le grand public que pour la jeunesse.

Le comédien Matthieu Girard et le poète Jonathan Roy sur scène au Théâtre populaire d'Acadie. Photo : Gracieuseté / Noémie R. Lavoie, Théâtre populaire d'Acadie

La compagnie a remporté près d’une trentaine de prix pour sa contribution artistique exceptionnelle, dont 10 prix Éloizes.

Le TPA est le doyen des compagnies professionnelles de théâtre de langue française en Acadie.

« Un bâtisseur », selon Allain Roy

Allain Roy, directeur artistique et général du TPA , affirme perdre son père théâtral.

Allain Roy est directeur artistique et codirecteur du Théâtre populaire d'Acadie à Caraquet. Photo : Radio-Canada

C’est un bâtisseur qui s’en va , dit-il. Son départ est très sentimental pour moi, car c’est lui qui m’a amené au théâtre.

« Sa passion pour les arts, le théâtre et la musique était phénoménale. C'était un grand mélomane aussi. » — Une citation de Allain Roy, directeur artistique et général du Théâtre populaire d'Acadie

C’était un homme de rigueur, un homme de mérite qui appréciait le travail et il était exigeant. Tout ça faisait partie de sa personnalité , ajoute-t-il.

Allain Roy a passé les derniers mois avec son mentor pour parler de l’histoire du TPA . Le fruit de ses entrevues sera d’ailleurs conservé pour diffusion dans le cadre du 50e anniversaire de la compagnie théâtrale, en 2024.

Un grand visionnaire, assure Diane Losier

La grande dame de théâtre en Acadie, Diane Losier, a salué les qualités de grand visiionnaire du disparu.

« Je retiens sa persévérance. Il ne cherchait pas le consensus, ni l'unanimité. Il était fidèle, intègre et avait le courage de ses convictions », retient-elle de l'homme.

Diane Losier a joué avec Réjean Poirier en 1994 la piàce Coupe ouvert.. Photo : Radio-Canada

« Il disait tout haut ce que les autres pensaient tout bas. Juste d'avoir cette idée de créer le Théâtre populaire d'Acadie dans une ancienne shop à poisson a fait de lui un grand visionnaire. Rien ne l'arrêtait. Il nous a montré qu'il fallait oser, ne pas avoir peur et d'y aller mêm si les gens n'étaient pas d'accord », a déclaré celle qui a joué la pièce Couple ouvert en 1994 avec Réjean Poirier.

Plusieurs engagements artistiques et culturels

Réjean Poirier a été aussi membre fondateur et membre du conseil d’administration du Conseil provincial des Sociétés culturelles du Nouveau-Brunswick, membre du conseil d’administration de la Fédération culturelle canadienne-française, ainsi que membre fondateur et secrétaire de l’Association des théâtres francophones du Canada.

De 1985 à 1993, il a dirigé le Théâtre La Seizième de Vancouver. Puis, de 1993 à 1995, il a travaillé à la Fédération des francophones de la Colombie-Britannique, à titre de consultant dans le développement de la politique culturelle pour la communauté francophone.

Au cours des années, Réjean Poirier a produit quelques grands événements, dont le spectacle d’ouverture du Village Historique Acadien et le spectacle de clôture du Congrès mondial acadien.

En 2004, à l’occasion du 400e anniversaire de l’Acadie, il a produit un grand spectacle baroque mettant en vedette des musiciens, chanteurs et danseurs du Canada et de France. Ce spectacle est présenté au Festival Montréal baroque et au Monument Lefebvre à Memramcook.

De ce projet a émergé le Festival de musique ancienne qui se tient à Sackville depuis 2006.

Le choeur Louisbourg est l'initiative de Réjean Poirier. (archives) Photo : Anne-Marie Parenteau

Réjean Poirier est l’instigateur du Chœur Louisbourg, seul ensemble vocal professionnel au Nouveau-Brunswick dont il est le producteur.

En 2015, il s'investit dans une nouvelle aventure en créant Musique Saint-Joachim à Bertrand, dans la Péninsule acadienne, un organisme dédié à la diffusion de la musique classique et musique du monde.

La musique classique est souvent à l'honneur à l'église Saint-Joachim de Bertrand en raison de l'initiative de Réjean Poirier. (archives) Photo : Google

En 2011, Réjean Poirier avait dénoncé la présence croissante de productions québécoises et de comédiens québécois sur les scènes acadiennes.

Il avait alors demandé que les directeurs artistiques du Théâtre populaire d'Acadie et du théâtre l'Escaouette de l’époque devraient démissionner.