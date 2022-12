Une communauté religieuse bien vivante à Dolbeau-Mistassini

Au presbytère Sainte-Thérèse-d'Avila, les repas ont des allures de fête familiale, mais ça n'a pas toujours été le cas.

La première fois que le prêtre modérateur André Boudreault a vécu dans la maison d'un curé, il a trouvé l'expérience plutôt austère. Il n'aurait jamais pensé le refaire. Pourtant, il demeure ici depuis 15 ans. Il apprécie la vie de famille.

Quand je suis arrivé ici, il y avait un presbytère. Je me suis dit que j’allais rester un an. C’était dans le temps où on vendait les presbytères. Ça fait 15 ans et je suis bien heureux et ça va prendre du temps avant qu’on le vende parce qu’on est quand même nombreux ici , mentionne-t-il.

La religion teinte la vie au presbytère. Photo : Radio-Canada / Mélissa Paradis

Quatre prêtres, un agent de pastorale et un stagiaire résident dans le presbytère. Une cuisinière et une femme de ménage viennent régulièrement sur place. Elles mangent à la même table que les prêtres.

Autrefois, ce n’était pas comme ça. On ne parlait pas. On servait. C’était toujours par hiérarchie , explique la cuisinière Martine Rousseau.

La communauté qui réside dans le presbytère espère que ce dernier restera ouvert pendant encore très longtemps.

D’après le reportage de Mélissa Paradis