St-Bruno-de-Guigues fête son 125e anniversaire avec Zébulon et La Bottine Souriante

Les festivités se sont amorcées plus tôt cette année, avec des spectacles et des retrouvailles l'été dernier.

Le tout se clôturera en beauté cette fin de semaine avec un spectacle des groupes Zébulon et La Bottine Souriante.

Zébulon et La Bottine Souriante avaient été les têtes d'affiche du grand spectacle du centenaire en 1997. On a voulu faire ce clin d'œil là et ramener les artistes pour le 125e. C'est un peu nostalgique en même temps pour nous, ça avait été un gros spectacle, alors avec tout ce qu'on a vécu dans les deux dernières années, on s'est dit que ça prenait quelque chose de vraiment rassembleur, comme à l'époque , raconte Catherine Drolet-Marchand, membre du comité organisateur.

Il s'agira également d'un retour dans son village natal pour Yves Marchand, musicien et membre du groupe Zébulon.

Le Colisée de St-Bruno-de-Guigues se transformera en salle de spectacle ce samedi, veille du jour de l'An.

Catherine Drolet-Marchand se réjouit de l'implication de la communauté dans le projet.

C'est tellement un bel engouement, on a été super surpris en fait, parce qu'on est dans le temps des Fêtes, les gens ont déjà beaucoup d'engagements familiaux, et à notre grande surprise, chaque fois qu'on a demandé de l'aide dans les derniers jours, tout le monde était là , souligne-t-elle.

Une corvée a été organisée pour placer un plancher sur la glace du Colisée, monter la scène ou encore les bars. Une cinquantaine de personnes sont venues aider le comité organisateur, jeudi.

Plus de 1000 billets avaient été vendus jeudi. Ils billets sont en vente sur la plateforme TicketAcces via la page du Théâtre du Rift de Ville-Marie.