Les traverses de Matane à Godbout interrompues jusqu’à nouvel ordre

La Société des traversiers du Québec (STQ) a été forcée d'interrompre le service de traverse entre Matane et Godbout, et ce, jusqu’à nouvel ordre. C’est que le quai de Godbout a été endommagé par la tempête du 23 et du 24 décembre.

Des fenêtres de la passerelle ont été fracassées et des pierres de l’enrochement se sont retrouvées sur le quai. Le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard, se désole des dégâts causés par la tempête.

Les vagues et le vent ont fracassé des fenêtres de la passerelle au quai de Godbout. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Des spécialistes vont évaluer toute l'hydraulique dans la passerelle pour savoir si ça a été brisé [...], indique Jean-Yves Bouffard. Il faut qu’ils vérifient aussi la structure de la plateforme élévatrice.

Toutes les traversées prévues à Godbout pour la liaison Matane—Côte-Nord sont redirigées vers Baie-Comeau.

Jean-Yves Bouffard mentionne que les employés de la traverse sont transférés temporairement à Baie-Comeau. On a 8 à 10 employés à la STQ qui demeurent à Godbout. Présentement, ils sont déplacés à Baie-Comeau. Ils voyagent , explique-t-il.

Le maire de Godbout, Jean-Yves Bouffard Photo : Radio-Canada

Jean-Yves Bouffard souhaite que le service soit rétabli rapidement. Quand j’ai vu les dégâts, on était plusieurs qui se posaient la question : “ qu’est-ce qu’ils vont faire? ” Mais [fermer définitivement le quai], on n’est pas rendus là du tout , assure-t-il.

« Il ne faut pas que ça ferme parce que c’est notre plus gros employeur permanent de Godbout » — Une citation de Jean-Yves Bouffard, maire de Godbout

Dans un communiqué, la STQ indique qu’elle met tous ses efforts pour assurer la continuité du service à la traverse et rétablir le service à Godbout .

La STQ n’a pas voulu commenter le dossier en entrevue enregistrée, à savoir notamment si le service sera rétabli dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Il n’a pas été possible non plus de savoir quand l’estimation des coûts de réparation sera rendue publique.