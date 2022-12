De Kaboul à Thunder Bay : l’intégration réussie d'un ex-interprète afghan

Le vétéran des Forces armées canadiennes, Robin Rickards, auprès de qui M. Kohistany avait été déployé, était là pour l’accueillir, lui qui tentait depuis plus de dix ans de faire entrer son interprète au Canada. Son vœu a été exaucé, après des années d’efforts acharnés et l’aide des députés fédéraux de la circonscription de Thunder Bay - Rainy River, Don Rusnak puis Marcus Powlowski.

M. Kohistany et sa famille ont atterri à Toronto, avant de se rendre à Windsor. Mais les vétérans lui ont conseillé de se rendre à Thunder Bay, le meilleur endroit pour commencer une nouvelle vie, selon les propos rapportés par M. Kohistany. J’ai suivi leurs conseils et je suis venu ici [...] , ajoute-t-il.

Les enfants d'Abdul Jamy Kohistany s'adaptent bien à leur nouvelle vie. Photo : Avec la permission de Abdul Jamy Kohistany

Lorsque questionné sur cette décision, M. Kohistany n’a aucun regret.

« Si je me compare aux autres qui sont arrivés en même temps que nous, j’ai plus de succès qu’eux. Notre vie est meilleure que la leur. » — Une citation de Abdul Jamy Kohistany

C’est magnifique

Bien que l’hiver ne fasse pas peur à M. Kohistany qui vient du nord de l’Afghanistan, il avoue avoir été surpris par le froid de l’année dernière. Nous n’étions pas habitués à un temps si mauvais! avoue-t-il en parlant de son premier hiver.

Une adaptation difficile, mais ensuite facilitée par l’arrivée du printemps et de l’été qui lui ont permis de partir à la découverte du territoire avec sa famille.

Abdul Jamy Kohistany et sa famille ont profité des températures estivales plus douces pour découvrir leur territoire d'accueil, dont les chutes Kakabeka Falls. Photo : Avec la permission de Abdul Jamy Kohistany

« Nous avons vu beaucoup de beauté [...]. Nous sommes allés [...] à Kakabeka Falls, Ignace, English River. Nous sommes allés à Kenora. Nous sommes allés au [monument] de Terry Fox. » — Une citation de Abdul Jamy Kohistany

M. Kohistany trouve la région superbe, surtout le lac [Supérieur], il est magnifique.

Une année riche en réussites

M. Kohistany parle de cette dernière année avec enthousiasme et espoir.

Sa femme suit des cours de perfectionnement en anglais auprès de l’association multiculturelle de Thunder Bay.

Après une année sur les bancs de l’école, ses enfants maîtrisent bien la langue. Ils parlent parfois mieux que moi , s’exclame l’interprète.

Après une année d'école à Westmount Public School, les deux enfants de M. Kohistany, Fatima (9 ans) et Basset (7 ans) maîtrisent déjà bien l'anglais. Photo : Avec la permission de Abdul Jamy Kohistany

La famille élargie de M. Kohistany est maintenant aussi à Thunder Bay, à part un de ses frères de retour à Toronto. Ils sont 24 à Thunder Bay. À vrai dire, nous aimons vivre ici.

Tous se concentrent sur la maîtrise de l’anglais et un de ses neveux débute un programme en soins infirmiers offert par le collège Confederation dès janvier.

« Ça, c’est beaucoup de réussites en une année! » — Une citation de Abdul Jamy Kohistany

Quant à lui, il a travaillé pour une compagnie de construction durant l’été. Il a été remercié en novembre, et souhaite y retourner l’été prochain. C’est OK , dit-il avec philosophie. L’expérience a été bénéfique et lui a permis d’obtenir un certificat d’opérateur de machinerie lourde.

Il a aussi obtenu un certificat en traduction (persan, dari, pachto) qui lui permet de travailler pour l’association multiculturelle de Thunder Bay. Ses services d’interprètes y sont précieux pour accueillir les nouveaux arrivants, dont de nombreux Afghans.

J’ai reçu beaucoup , dit-il. Et son histoire, il la partage avec les nouveaux arrivants afin de les motiver.

Il leur parle des opportunités qui les attendent dans les domaines minier, forestier et de la construction. Il leur rappelle que le coût du logement est bien moindre ici que dans les grandes villes.

« J’ai convaincu quelques familles de rester, mais d’autres veulent partir pour de plus grandes villes. » — Une citation de Abdul Jamy Kohistany

Cependant, il n’y a aucun doute pour Abdul Jamy Kohistany : le meilleur endroit au Canada pour rebâtir sa vie, c'est Thunder Bay.