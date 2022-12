Cancer infantile : une famille de Rouyn-Noranda fait appel à la générosité du public

La vie de Maël Larose, deux ans, et de ses parents a complètement basculé en novembre dernier. Le bambin venait de recevoir un diagnostic de leucémie lymphoblastique aiguë de type b.

Au début, on a comme figé un petit peu. Après ça, tu te mets à réfléchir un peu, et je dirais que le choc est venu 10 ou 15 minutes après qu'on ait eu la nouvelle. Quand tu te mets à penser un peu, c'est là que tu réalises que ta vie vient de changer et que tous les projets que tu avais en tête pour faire avec ton enfant viennent de changer complètement , a raconté le père de Maël, Kim Larose, à l'émission C'est jamais pareil.

Des dépenses importantes

Depuis quelques semaines, Maël suit des traitements à Montréal et devra s'y rendre régulièrement au cours des deux prochaines années.

« On est chanceux dans le fait que c'est [la leucémie] la plus répandue chez les enfants, mais c'est aussi celle sur laquelle il y a eu le plus de recherche depuis plusieurs années. Le taux de rémission est à peu près à 85, 90 %. On se sent quand même confiants dans le processus, on reste positifs. » — Une citation de Kim Larose, papa de Maël

La cousine de Kim Larose a créé une campagne sur la plateforme GoFundMe, puisque les parents devront manquer deux mois de travail pour accompagner leur fils à l'hôpital. Ils devront également s'y rendre aux deux semaines à raison de trois jours chaque fois.

Grands admirateurs de hockey, notamment des Huskies de Rouyn-Noranda, Maël et sa famille ont reçu la visite de joueurs du Canadien de Montréal à l'hôpital durant le temps des Fêtes.