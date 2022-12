Ils sont de plus en plus à se présenter dans les urgences de la région au cours des derniers jours. La coordonnatrice par intérim des services d’urgence du CIUSSS de l’Estrie-CHUS, Hélène Loiselle invite la population à utiliser les différentes ressources disponibles avant de se rendre à l'hôpital.

Vendredi, la région de l’Estrie affichait un taux d’occupation dans ses urgences d’environ 100 % alors que la province est à 114 %.

Mme Loiselle, rapporte que tout s'est bien déroulé à Noël. On avait un nombre de personnes acceptable sur les civières dans l’ensemble des urgences , mentionne-t-elle.

Elle observe une augmentation de l'achalandage au cours des derniers jours. Ça devient un peu plus difficile. Au micro de Par ici l'info, elle explique que de plus en plus de patients présentent des symptômes d’allure grippale.

On note dans les urgences et dans les unités de soin une augmentation de patients qui ont la COVID, qui sont hospitalisés. Cependant, la coordinatrice rapporte qu'une légère diminution de la clientèle pédiatrique est observée dans les urgences.

Mme Loiselle ne cache pas son inquiétude à l’approche des festivités du Nouvel An.

« On fête plus avec nos amis globalement et puis on est dans de grands rassemblements comme dans des bars. On se souhaite une bonne année généralement en s’embrassant, donc tout cela, ça augmente le risque de contamination. » — Une citation de Hélène Loiselle, coordonnatrice par intérim des services d'urgence du CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Si des symptômes grippaux devaient apparaître, cette dernière invite la population à rester à la maison et d'éviter les rassemblements afin de diminuer la propagation de virus.

Elle rappelle qu’il est également possible de consulter le site internet du CIUSSS-Estrie avant de se rendre à l'urgence où des conseils sont mis de l’avant. La ligne 811 est également accessible.