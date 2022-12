Un accident à la raffinerie de Come By Chance fait l’objet d’une enquête

Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador enquête sur un accident de travail survenu la semaine dernière à la raffinerie de Come By Chance.

Le propriéaire de la raffinerie, Braya Renewable Fuels, confirme que le 20 décembre dernier, deux tuyauteurs ont été aspergés d'une petite quantité d' eau huileuse .

Un examen interne a révélé qu'une partie des 2 L d'eau huileuse (97 % d'eau et 3 % d'hydrocarbures) présents dans la zone où travaillaient les tuyauteurs a éclaboussé les travailleurs. Le tuyau a été rapidement resserrée et l'eau huileuse contenue. Il n'y a eu aucun blessé , affirme la porte-parole de Braya, Karen White, dans un courriel.

Mme White explique que les activités dans le chantier de construction ont été suspendues temporairement et qu'une révision à l'interne a été menée afin d'éviter qu'une telle situation ne se reproduise .

Le gouvernement provincial indique que sa Division de la santé et de la sécurité au travail a été informée de l'accident le jour même et un enquêteur a été dépêché sur place.

L’incident fait l’objet d’une enquête et nous ne pouvons pas donner des informations plus détaillées à l’heure actuelle , affirme la porte-parole du ministère du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., Kathy Dicks-Peyton.

Explosion mortelle en septembre

Il s’agit du plus récent incident à la seule raffinerie de la province, située à 140 km à l'ouest de Saint-Jean. Un travailleur y est mort à la suite d’une explosion, en septembre.

Braya transforme la raffinerie de pétrole en usine productrice de biocarburant. L’entreprise avait espéré lancer la production cette année, mais quelques semaines après l’explosion mortelle de septembre, elle a indiqué qu’elle vise désormais le début 2023.

Glenn Nolan, président de la section locale du syndicat des Métallos, a décliné une demande d’entrevue. Depuis l’explosion mortelle de septembre, M. Nolan critique les politiques de sécurité de Braya. En octobre, il a soutenu que l’accident aurait pu être évité. Il demande une enquête criminelle.

Le gouvernement provincial ne s’engage pas à en lancer une. Sarah Stoodley, la ministre responsable du Gouvernement numérique et de Service T.-N.-L., a dit l’automne dernier qu’elle veut attendre les conclusions d’une enquête de la Division de la santé et de la sécurité au travail avant d’envisager d’investigation criminelle.