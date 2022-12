Environ 5000 clients d’Hydro-Québec sont toujours privés d’électricité

Le nombre de clients d'Hydro-Québec qui sont toujours privés d'électricité vendredi, une semaine après la tempête, a diminué à un peu plus de 5000. La société d'État ignore à quel moment ils seront reconnectés au réseau.

Vendredi matin, le plus grand nombre d'abonnés en attente d'être rebranchés se trouvait en Outaouais (1700), et dans les régions de la Capitale-Nationale (1000) et des Laurentides (1000).

Par le biais de sa porte-parole Lynn St-Laurent, Hydro-Québec a indiqué jeudi qu'il lui était difficile d'estimer quand le réseau sera entièrement rétabli puisque la plupart des clients affectés sont dans des régions éloignées et les réparations y sont plus complexes.

Mme St-Laurent ne pouvait dire si tous les clients seraient rebranchés d'ici samedi. Environ 1300 travailleurs d'Hydro-Québec étaient sur le terrain jeudi.

Lynn St-Laurent a expliqué que dans plusieurs cas, des arbres entiers sont tombés sur les fils, ce qui nécessite des réparations plus longues, à des endroits où il y a moins de clients. Une fois ce travail long et ardu complété, c'est un petit nombre de clients qui sont reconnectés.

Dans certains cas, les travailleurs se déplacent en motoneige ou à pied, même en raquettes, en transportant leur équipement, a-t-elle précisé.

La tempête qui a déferlé vendredi dernier a privé d'électricité plus de 350 000 clients d'Hydro-Québec.