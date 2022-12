Neuf véhicules volés à Sherbrooke en décembre

Le SPS rapporte que 9 véhicules ont été volés depuis le 4 décembre dans plusieurs secteurs de la ville. Quatre de ces vols sont survenus au cours de la dernière semaine.

Du lot, quatre de ces voitures sont des modèles Kia Sorento 2021-2022 et trois autres sont des Jeep Wrangler 2022. Les deux autres sont respectivement des Honda CR-V 2020 et Honda Pilot 2022.

Le porte-parole du SPS , Benoit Pellerin, explique que bien qu'il n'existe pas de recettes miracles , la population peut prendre certaines précautions.

« C'est sûr que comme on sait, un certain modus operandi est de faire une copie de la clé via un système informatique que les gens se placent devant votre porte d'entrée, donc on suggère fortement aux gens d'éloigner leurs clés de véhicules de la porte principale »