Le journaliste de CKRO Réjean Hébert est mort, le monde des médias est en deuil

Les circonstances de la mort de Réjean Hébert font présentement l’objet d’une enquête de la GRC .

Un homme de 29 ans a été arrêté jeudi matin à Bathurst en lien avec cette affaire.

À lire aussi : Le corps d’un homme découvert dans la Péninsule acadienne, un individu arrêté

Le milieu des médias en Acadie est en deuil

Diplômé en information-communication de l’Université de Moncton en 1988, Réjean Hébert a mené une carrière de journaliste dans la presse écrite, à la radio et à la télévision.

Directeur de l’information de la station CKRO Radio Péninsule, Réjean Hébert était affecté à la couverture de l’information dans la Péninsule acadienne depuis de nombreuses années.

Réjean Hébert a été la voix de l'information à CKRO Radio Péninsule pendant près de 30 ans. Photo : Gracieuseté

Il a aussi longtemps œuvré au sein de l’Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick et signait des articles dans l’hebdomadaire L’Étoile.

Le directeur général de CKRO, Donald Noël, parle d'une lourde perte pour la station et pour le milieu journalistique.

« Réjean a donné beaucoup pour la radio et pour l'information générale dans la Péninsule acadienne. » — Une citation de Donald Noël, directeur général de CKRO

Il était à l'affût de la nouvelle. C'était un grand travaillant et il était imposant. Sa perte va laisser un grand vide, car beaucoup de gens le connaissait , a-t-il commenté avec émotion.

Il a ajouté qu'un suivi psychologique est en cours avec les employés de la station.

On a pu aussi voir Réjean Hébert à quelques occasions à CHAU-TV, la station de TVA à Caraquet.

Un passionné d'horticulture

Âgé de 60 ans, il a écrit deux livres sur sa passion du jardinage et de l'horticulture, Le Tour du Jardin 1 et 2, publiés aux Éditions de la Francophonie en 2010 et en 2012. Il a aussi publié des chroniques à ce sujet dans les journaux Acadie Nouvelle et L’Étoile.

Réjean Hébert a écrit un livre en deux tomes sur l'horticulture. Photo : Éditions de la Francophonie

En 2002, il a reçu le titre de Jardinier de l’année décerné par le prestigieux magazine Canadian Gardening de Toronto.

Francis Sonier l'a connu à CKRO et à travers les Éditions de la Francophonie.

En tant que responsable de l'information à CKRO, il a engagé le disparu en 1993.

Quand on entnd une voix depuis près de 30 ans, c'est certain que cette absence va nous manquer. Ça va créer un vide. La communauté médiatique est ébranlée et ce mourir de cette façon, c'est tragique , indique celui qui est également éditeur de l'Acadie Nouvelle et directeur général des Éditions de la Francophonie.