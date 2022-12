Ouverture du procès de 215 millions $ de l’industrie du taxi contre la Ville d’Ottawa

Plus de six ans après avoir déposé un recours collectif de 215 millions de dollars contre la Ville d'Ottawa, l'industrie locale du taxi aura bientôt droit à son procès.

La société mère de Capital Taxi affirme que la Ville n'a pas pris de mesures raisonnables pour protéger les propriétaires de plaques de taxi lorsqu'elle a permis à Uber de fonctionner sur son territoire, en septembre 2016. Les audiences débuteront le 3 janvier et devraient durer au moins sept semaines.

Jihad Alkadri conduit un taxi Blueline à Ottawa depuis 35 ans. Lorsque les entreprises de covoiturage comme Uber ont pris la route, de nombreux chauffeurs de taxi se sont retrouvés sans travail, raconte-t-il.

Jihad Alkadri dit que les affaires s'améliorent progressivement, avec moins de chauffeurs de taxi sur les routes et plus de gens qui retournent travailler au centre-ville. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau (CBC)

Nous ne pouvions plus gagner notre vie , déplore-t-il. La Ville n'a pas empêché Uber de fonctionner. Ils ont opéré pendant deux ans de manière illégale. Pas de licence, rien.

Les plaques de taxi ont peu de valeur

M. Alkadri soutient que la plupart des jours, il travaille 12 heures pour joindre les deux bouts. Ce n’était pas le cas, il y a cinq ans.

Je dois rapporter au moins 250 dollars par jour, mais je n'arrive pas à m'en sortir ou à gagner ma vie , explique-t-il.

Avec les frais d'assurance élevés, les réparations de voiture et la flambée du prix de l'essence, le travail n'est plus ce qu'il était. De plus, l’arrivée d’Uber a réduit à néant la valeur des permis de taxi, selon M. Alkadri.

Avant 2014, les licences de plaques de taxi se vendaient à 340 000 $. Les gens hypothéquaient leur maison pour acheter l'une de ces licences parce que c'était juste l'achat d'un emploi, essentiellement , se rappelle-t-il. Maintenant, ce permis vaut 7000 $. Probablement même moins.

Tout cela est d’ailleurs lié à l'une des allégations de la plainte, à savoir que les chauffeurs ont subi une perte financière importante depuis qu'Uber a reçu le feu vert des autorités locales.

Les chauffeurs ont investi dans le système sur la base de la réglementation qui existait avant l’arrivée d’Uber, selon Abdalla Barqawi, l'un des avocats représentant le secteur contre la ville.

Abdalla Barqawi affirme que de nombreux chauffeurs de taxi sont principalement des personnes marginalisées qui ont eu du mal à entrer dans le secteur au départ et qui luttent aujourd'hui pour réussir avec les services de covoiturage qui réduisent leurs bénéfices. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau (CBC)

Ce système était en quelque sorte leur filet de sécurité, soutient-il. Mais lorsque la Ville a adopté le règlement encadrant cette nouvelle industrie, elle a modifié le secteur en permettant un marché libre pour tous ceux qui veulent conduire.

Ils ont payé plus de 300 000 dollars pour ces plaques , rappelle Me Barqawi. Et puis, littéralement en un claquement de doigt, tout cela a disparu.

Plainte pour discrimination

Il n'y a pas de limite au nombre de chauffeurs Uber qui peuvent opérer, alors que l'industrie du taxi est fortement réglementée par la Ville, qui n'autorise qu'un nombre limité de plaques sur la route.

Cette restriction a été conçue pour garantir que les chauffeurs et les propriétaires de taxis puissent gagner décemment leur vie, mais selon Me Barqawi, les règles du jeu sont désormais inégales.

C'est une combinaison de la perte de la valeur de la plaque, de la perte de travail en raison de l'arrivée d'autres participants dans l'industrie, combinée à la lourde réglementation qui existe toujours pour les taxis et qui n'existe pas nécessairement pour d'autres entreprises comme Uber , explique-t-il.

« Pendant des décennies, l'industrie du taxi a été principalement gérée - et toutes ces plaques ont été principalement détenues - par des personnes ayant immigré au Canada, des personnes racialisées et des minorités visibles. » — Une citation de Me Abdalla Barqawi, avocat de l'industrie du taxi

Dans un courriel, l'avocat de la Ville d'Ottawa, David White, a indiqué que la Municipalité ne fera pas de commentaires sur la poursuite puisque celle-ci est devant les tribunaux.

Dans sa première déclaration de la défense, la Ville a fait valoir qu'elle n'avait pas la responsabilité de protéger l'industrie du taxi contre les pertes financières qui auraient pu résulter des changements réglementaires.

De plus, l'achat et la vente de plaques de taxi ont créé un marché secondaire spéculatif et artificiel avec lequel la Ville n'avait rien à voir, si ce n'est d'enregistrer le transfert des plaques, selon la défense.

Une poursuite similaire intentée contre la Ville par le syndicat représentant les chauffeurs de taxi autorisés d'Ottawa a été rejetée en 2018. Selon Me Barqawi, bien que cette nouvelle poursuite couvre un territoire similaire, elle comprend également une allégation de discrimination.

Pendant des décennies, l'industrie du taxi a été principalement dirigée - et toutes ces plaques ont été principalement détenues - par des personnes ayant immigré au Canada, des personnes racisées et des minorités visibles , conclut l’avocat.