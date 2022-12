Washington approuve la vente à Taïwan de systèmes antichars

Le département d'État américain a approuvé la vente de systèmes antichar à Taïwan pour 180 millions de dollars, dernier contrat en date conclu en matière d'armement entre l'île autonome et son principal allié.

Taïwan devrait recevoir des systèmes antichars Volcano, des camions, des munitions ou encore des éléments de soutien logistique, selon un communiqué du Pentagone.

Cette vente sert les intérêts nationaux, économiques et sécuritaires des États-Unis en soutenant les efforts continus de son destinataire à moderniser ses forces armées et à maintenir une capacité de défense cohérente , a expliqué le communiqué.

Cette vente de systèmes antichar ne modifiera pas l'équilibre militaire fondamental [de] la région , y est-il précisé.

Un appareil de la Défense taïwanaise survole l'espace aérien de l'île à la suite de manoeuvres militaires de la Chine. Photo : Getty Images / Annabelle Chih

Cette année, la Chine a réagi avec colère aux visites à Taïwan de responsables politiques, notamment américains, organisant d'importantes manœuvres militaires pour protester contre la venue en août de la présidente de la Chambre américaine des représentants, Nancy Pelosi, faisant grimper les tensions à un niveau inédit depuis plusieurs années.

Deux milliards d’aide annuelle

Le président américain Joe Biden a promulgué la semaine dernière une loi sur les dépenses en matière de défense qui prévoit notamment une aide militaire de 10 milliards de dollars à Taïwan. Ce texte permet de fournir jusqu'à 2 milliards de dollars d'aide annuelle à Taïwan de 2023 à 2027.

Plus tôt, en réponse à l'adoption du texte par la Chambre américaine des représentants, Pékin avait déclaré être fermement opposé à ce que les États-Unis se servent de la Loi d'autorisation de la Défense nationale pour adopter des dispositions négatives au sujet de la Chine .

Collision évitée de justesse

Par ailleurs, un avion militaire américain a évité de peu une collision avec un avion de chasse chinois qui volait à seulement quelques mètres de lui au-dessus de la mer de Chine méridionale, a annoncé jeudi l'armée américaine.

Le 21 décembre, le pilote d'un avion de chasse J-11 de la marine chinoise a réalisé une manœuvre dangereuse à l'approche d'un avion RC-135 américain , a déclaré le commandement américain pour la région indopacifique dans un communiqué.

Le pilote chinois a volé devant et à moins de six mètres du nez de l'avion de surveillance américain, obligeant le RC-135 à effectuer des manœuvres d'évitement pour empêcher une collision , selon l'armée.

Un avion de chasse chinois en vol près de Taïwan. Il participe aux plus importants exercices militaires de l'histoire de l'armée chinoise, auxquels participent avions de combat, navires de guerre et missiles balistiques. Photo : Getty Images / AFP / HECTOR RETAMAL

Le RC-135 conduisait légalement des opérations de routine au-dessus de la mer de Chine méridionale dans l'espace aérien international , a ajouté le commandement américain.

Cette collision évitée de justesse se produit alors que la Chine, qui considère l'île comme une partie de son territoire à reconquérir un jour, s'est récemment lancée dans des démonstrations de force.

Le ministère taïwanais de la Défense a affirmé lundi que la Chine avait déployé le week-end dernier 71 avions de combat pour conduire des exercices militaires autour de Taïwan, dans l'une des incursions quotidiennes les plus importantes jamais réalisées dans l'espace aérien contrôlé par Taïwan.