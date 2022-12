Biden promulgue la loi du budget fédéral de 1700 milliards de dollars

Le démocrate, qui se trouve en vacances dans les Îles Vierges américaines, a tweeté une photo le montrant en train de signer le texte, qui doit financer le fonctionnement de l'État fédéral américain – forces de l'ordre, diplomatie, forces armées ou politique économique – jusqu'à septembre 2023.

[La loi] investira dans la recherche médicale, la sécurité, les soins de santé pour les anciens combattants , l'aide après des catastrophes naturelles ou des programmes contre les violences faites aux femmes, a-t-il commenté.

Cela apporte aussi une aide cruciale à l'Ukraine , a ajouté Joe Biden.

Le texte avait reçu le soutien de certains républicains, s'assurant un passage facile et offrant à Joe Biden un succès législatif alors que sa deuxième année à la Maison-Blanche est sur le point de se conclure – et qu'il doit réfléchir à la possibilité de se présenter, ou non, à la présidentielle de 2024.

Aide massive pour l’Ukraine

La loi prévoit 45 milliards de dollars de soutien économique et militaire à l'Ukraine, afin de lutter contre l'invasion russe. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'était d'ailleurs rendu à Washington en décembre pour demander une aide accrue.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été reçu à la Maison-Blanche par le président des États-Unis, Joe Biden, le 21 décembre 2022. Photo : Getty Images / Alex Wong

Elle comporte aussi une modification à une loi datant du 19e siècle visant à mentionner que le vice-président américain ne peut pas intervenir directement dans la certification des résultats électoraux.

Donald Trump avait utilisé les ambiguïtés de l'ancien texte pour suggérer que Mike Pence, son vice-président, aurait pu stopper l'arrivée au pouvoir de Joe Biden après une victoire que le républicain sortant ne voulait pas reconnaître – l'un des éléments qui ont mené à l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021.