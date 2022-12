Une quatrième défaite consécutive pour les Saguenéens

Ce match de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) se déroulait au Centre Marcel-Dionne devant 2062 spectateurs.

Drummondville a mis fin à une séquence de six revers en prenant la mesure des visiteurs.

Les Voltigeurs ont ouvert la marque dès la 5e minute alors que Luke Woodworth a dirigé un tir derrière le gardien des Saguenéens, Philippe Cloutier. Il s’agissait d’un deuxième départ en deux soirs pour le cerbère acquis des Remparts de Québec en début de semaine. Il aura donc accordé 15 filets au total de ses deux premières sorties en bleu. Mercredi, le Phoenix de Sherbrooke avait eu le dessus 7-1.

L’avance a été doublée peu de temps après en avantage numérique grâce à Justin Côté. Drummondville avait donc les devants 2-0 avant même le premier lancer au filet de la part de leurs adversaires.

L’attaquant Fabrice Fortin a été frustré dans les dernières secondes, portant le total de tirs des Sags après 20 minutes à cinq contre 14 pour les Drummondvillois.

Philippe Cloutier Photo : Gracieuseté de la LHJMQ, Vincent Levesque Rousseau

Le second engagement a bien débuté pour les protégés de Yanick Jean quand Thomas Desruisseaux a marqué son premier but avec les Sags. Le joueur de 16 ans a fait son arrivée la semaine dernière depuis le Cap-Breton. Il a été le 13e choix au total lors du dernier encan.

Comme la veille à Sherbrooke, Chicoutimi a été incapable de tirer avantage d’un surnombre à cinq contre trois de 40 secondes puis leurs adversaires ont compté deux fois pour porter la marque à 4-1.

En troisième période, l’histoire a été sensiblement la même. Les Sags ont amorcé le tout avec un avantage numérique, n’ont pas compté puis les Voltigeurs ont gonflé le pointage à 5-1.

Marc-Antoine Séguin a redonné espoir aux Chicoutimiens en faisant dévier un tir pour tromper la vigilance du gardien des Voltigeurs, Riley Mercer, qui jouait seulement un troisième match cette saison.

Toutefois, en complétant son tour du chapeau, Justin Côté a scellé l’issue du match en ramenant une priorité de quatre buts, à 6-2. Sur cette séquence, Woodworth, pour Drummondville, et Jonathan Desrosiers, pour Chicoutimi, ont été chassés pour 10 minutes.

Lors des cinq dernières minutes, les Saguenéens ont profité d'une pénalité majeure à leurs adversaires pour terminer le match avec un joueur en plus. Après un but du capitaine des Sags, Fabrice Fortin, pour faire 6-3, un autre Fortin, Xavier celui-là, a fait 7-3. Un second but en désavantage numérique est venu finir d'écrire le sommaire.

Les Saguenéens compléteront leur séquence de trois matchs en quatre jours samedi en recevant le Drakkar de Baie-Comeau dès 14 h.