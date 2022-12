Des agents de la faune tentent d’attraper un cougar qui rôde sur une île près de Nanaimo

Selon Agnes Provost, l’une des quelque 350 personnes qui habitent dans l’île, l’animal a été aperçu pour la première fois le 23 décembre.

Je ne me sens pas en sécurité. Cette île et cette communauté sont connues pour la présence d’enfants , explique-t-elle. Elle ajoute que le prédateur a déjà tué un cerf et, peut-être, un raton laveur, mais qu’il ne montre encore aucune agressivité envers les êtres humains.

Il est amical et ne grimpe pas dans les arbres. Il se promène sur la plage et il est principalement actif la nuit , précise-t-elle. Nous ne voulons pas qu’il soit abattu, mais qu’il soit relocalisé.

Le ministère de l’Environnement de la province confirme que les agents de la faune ont reçu plusieurs signalements à propos d’un cougar rôdant sur l’île et dit surveiller la situation. Les cougars sont plutôt communs sur l’île de Vancouver et il arrive que certains nagent vers de plus petites îles, de temps à autre , affirme le ministère dans une déclaration.

L’agent de la faune Andrew Riddell a espoir que le cougar quitte l’île de lui-même. Il ajoute toutefois que si l’animal décide de rester, il devrait être piégé d’ici quelques jours.

Une fois attrapé, des vétérinaires et des biologistes évalueront sa santé et ses comportements avant de le relâcher dans un lieu sécuritaire.