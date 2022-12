Des hébergements de nuit possibles pour les amateurs de la pêche sur glace au Manitoba

Tous les ingrédients sont réunis pour offrir une grande opportunité aux amateurs de pêche sur glace et aux touristes venant vivre cette expérience, selon Roselle Turenne, propriétaire de l’entreprise Prairie gal fishing.

C’est une super bonne nouvelle pour concurrencer les autres provinces comme la Saskatchewan et l'Ontario et les États américains du Minnesota et de Dakota du Nord , déclare Mme Turenneen entrevue à l'émission l’Actuel.

Elle ajoute que ces endroits permettent déjà aux amateurs de la pêche d'avoir des installations pour la nuit.

Le lac Winnipeg est une destination par excellence pour de nombreux Américains, une telle décision renforcerait la capacité de la province de miser sur ce genre de tourisme , selon Roselle Turenne. Son entreprise encourage l’introduction et l’intégration des femmes et de nouveaux amateurs dans la pêche sur glace au Manitoba.

Elle précise que dix entreprises ont demandé ce permis. Jusqu'à maintenant, seuls trois entrepreneurs manitobains peuvent légalement offrir aux amateurs de la pêche sur glace la possibilité de passer la nuit sur le lac Winnipeg .

La saison de pêche sur glace, qui se termine généralement fin mars, a attiré l’attention de plusieurs amateurs et touristes. Les températures glaciales qui ont touché la province au cours des derniers jours sont favorables à l’activité.

Mme Turenne indique que plusieurs places sont réservées pour les prochains jours, mais “des places sont encore disponibles, pour les mois de février et de mars, pour ceux et celles qui aimeraient vivre cette expérience''.