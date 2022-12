Le dernier roman de François Blais qui traite de suicide visé par le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) déconseille que le roman jeunesse Le garçon les pieds à l’envers; les chroniques de Saint-Sévère, de feu François Blais, soit promu auprès des jeunes.

Dans une missive signée par la sous-ministre adjointe du MSSS Marie-Ève Bédard, elle écrit que l’auteur François Blais fait référence à plusieurs reprises et de façon explicite au suicide ainsi qu’à des moyens concrets pour y parvenir.

Elle soutient que les lecteurs pourraient s’identifier aux personnages. La lecture du roman pourrait affecter les jeunes présentant des vulnérabilités. Ces derniers pourraient notamment adopter des comportements suicidaires par imitation. Même dans le cas d’une fiction, les risques d’identification sont réels , avertit-elle dans sa lettre du 16 décembre envoyée aux directeurs de santé publique des établissements de santé et des services sociaux.

Elle ajoute qu’il est capital de ne pas attirer l’attention et la curiosité du public sur ce livre.

Des risques réels?

L'Association québécoise de prévention du suicide travaille sur un guide destiné aux auteurs et diffuseurs qui abordent le suicide dans des œuvres de fictions.

Son président-directeur général, Jérôme Gaudreault, affirme qu’il y a bel et bien des risques de traiter du suicide dans des romans.

Il peut y avoir un phénomène d'identification si ce personnage-là se suicide parce qu'il vit une très très grande souffrance et qu'il n'a pas trouvé les bons moyens pour surmonter cette souffrance-là. Ça peut propulser ou augmenter la détresse d'une personne qui est déjà vulnérable.

La maison d’édition en désaccord

Le Groupe Fides, maison d’édition chez laquelle l’ouvrage est paru, a publié un avertissement sur la page Internet du livre. Le même avis sera inséré dans les exemplaires du livre et il sera expédié aux libraires, mentionne-t-elle par courriel.

La maison d’édition affiche par le fait même son désaccord avec la mise en garde du MSSS , et dénonce ce qu’elle qualifie d’acte de censure qui est préjudiciable à l’œuvre de l’auteur, à la réputation de la maison d’édition et, ultimement, aux lecteurs et lectrices .

Le Groupe Fides s’en remet au jugement des enseignants, bibliothécaires, éducateurs et libraires concernant le traitement et la diffusion de l’ouvrage.

Une libraire perplexe

À la librairie l’Exèdre de Trois-Rivières, pour l'instant, le roman est toujours sur les tablettes. Sa copropriétaire, Audrey Martel, se questionne sur la démarche du MSSS .

Ce n'est pas un livre faisant l'apologie du suicide. Ce n'est pas un livre qui donne des moyens de le faire et qui banalise le geste , croit-elle.

Est-ce que c'est le fait que l'auteur lui-même s'est suicidé qui a mis un peu en lumière la question? Ça serait plate finalement que le livre soit finalement victime du destin de son auteur , poursuit Mme Martel.

Quelques ressources pour les personnes dans le besoin Ligne d’écoute provinciale 1 866 APPELLE (277-3553)

Site web suicide.ca

Intervention par texto au 535353

Service de consultation psychosociale Info-Social au 811

Si danger immédiat, contacter le 911

Avec les informations de Charles-Antoine Boulanger et de Marc-Antoine Bélanger