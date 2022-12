Deux sœurs sherbrookoises s’illustrent en patinage artistique

Les Sherbrookoises Sandrine et Alycia Blais, âgées de 13 et 14 ans prennent la route de Chambly pour la poursuite de leur carrière de patineuses artistiques. Membres de l'équipe du Québec pour une deuxième année, elles espèrent ainsi avoir de meilleures chances de performer sur la scène nationale.

Toutes les deux sont ainsi hébergées à Chambly durant la semaine et s'entrainent à l'école de patinage artistique de Marc-André Craig.

Au début, je n'étais pas vraiment d'accord, mais finalement, j'ai changé d'avis. Je savais que ça pouvait être une opportunité pour que je puisse m'améliorer , a témoigné Sandrine Blais.

Tout comme leurs parents, elles ont dû passer à travers une période d'adaptation dans les moments qui ont suivi ce déménagement. Leur mère, Audrey Girard, ne regrette toutefois en rien sa décision.

Au début, on a eu de la difficulté à les voir partir le dimanche pour la semaine, mais rapidement, on a vu le bonheur dans leur visage, on a vu comment elles sont heureuses.

Chaque jour, après l'école, les soeurs Blais patinent trois heures, à leur plus grand bonheur.

C'est vraiment une expérience de vie. Ça va me préparer pour plus tard, quand je serai toute seule en appartement. Je vais être déjà prête et je vais savoir à quoi ça ressemble , pense l'aînée des deux adolescentes, Alycia.

Le niveau de cette école de patinage artistique est d'ailleurs très relevé. Plusieurs membres des équipes du Québec s'y entraînent quotidiennement, de quoi créer un climat de compétition interne motivante.

Sur la glace, ce sont toutes d'excellentes patineuses. Ça force les filles à se dépasser. Quand tu vois une autre patineuse réussir des sauts triples à côté de toi en claquant des doigts, ça te force toi aussi à vouloir les réussir , a indiqué le père des deux filles, Stéphane Blais.

Les sœurs Blais possèdent un talent indéniable qui pourrait, selon leur entraineur, leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus ambitieux.

Je vois qu'elles ont une grande qualité athlétique. Quand je travaille avec elles, tout ce qui est biomécanique sur la glace se développe vraiment bien , a confié Marc-André Craig.

À 14 ans, Alycia participera aux essais canadiens à Régina à la fin du mois. Elle tentera de se qualifier pour les championnats canadiens novices.

« Il faut se classer parmi les 18 premières. Si on se classe, on s'en va à Calgary pour faire les [championnats] canadiens. » — Une citation de Alycia Blais, patineuse artistique

Quant à Sandrine, elle vient de se qualifier, malgré ses 13 ans, pour les Jeux du Canada, qui se dérouleront vers la fin du mois de février à l'Île-du-Prince-Édouard.

J'aimerais ça faire un beau programme, atterrir tous mes sauts et faire peut-être un meilleur pointage que les autres compétitions.

Que ce soit à Régina, Calgary ou Charlottetown, elles pourront compter sur l'appui de leurs parents, comme toujours depuis le début de leur jeune carrière.

« Disons qu'on prend souvent des vacances patins. » — Une citation de Audrey Girard, mère des soeurs Blais

On leur offre ça pendant que ça passe. On sait que ça ne dure pas longtemps dans une vie. C'est donc un privilège pour elles de vivre cela , a souligné leur maman.

D'après le reportage de Jean Arel