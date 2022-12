Le jour de l’An donne du pain sur la planche aux restaurateurs

À quelques jours des festivités du Nouvel An, de nombreux commerçants et restaurateurs de l'Estrie se préparent à recevoir les fêtards.

Le directeur de la microbrasserie Siboire, Christophe Darveau, se réjouit de pouvoir se rassembler avec sa clientèle, après deux années grandement perturbées par la COVID-19 et les restrictions sanitaires.

On n'a pas réinventé la roue, ça va ressembler pas mal à ce qu'on avait avant la pandémie. On offre un petit souper traditionnel avec accord mets et bières sur l'heure du souper. [...] Une soirée dansante avec nos bières à l'honneur. Une petite bière de minuit, la poutine de fin de soirée, rien de compliqué, du bon temps entre amis. La clientèle qu'on a cette soirée-là, c'est souvent nos clients réguliers, qui en profitent pour venir se rassembler.

« On n'a pas eu la vague omicron qui est venue nous casser les jambes entre Noël et le jour de l'An. On va pouvoir continuer et commencer l'année 2023 du bon pied, au lieu d'être encore en confinement. » — Une citation de Christophe Darveau, directeur de la microbrasserie Siboire

Déjà, on se prépare pour la soirée de samedi. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Le restaurant L'Empreinte a, quant à lui, opté pour une formule à emporter pour son repas du réveillon. Cela permet à son copropriétaire, Benoît Duclos, d'éviter le gaspillage alimentaire et les clients qui ne respectent pas leurs réservations.

Ce qu'il y a de beau dans tout ça, c'est qu'on sait exactement combien de personnes on va avoir. Je sais exactement combien de tartares de saumon j'ai à faire, de combien de coffres de dinde j'ai besoin, il y a zéro gaspillage , a-t-il fait savoir.

Ce dernier observe d'ailleurs que la pandémie a laissé sa marque sur les habitudes des consommateurs à son restaurant.

Je pense que les gens ont changé leur façon de fêter, ils sortent moins. Avant la COVID-19, ce n'était pas rare, même si on est un restaurant, de sortir à deux ou trois heures du matin. Là, il y a des soirs où on se demande où sont les gens, autour de 23 h.

L'alcool en vogue dans les commerces

La boutique Au vent du Nord se prépare pour lancer l'année 2023. Photo : Radio-Canada / Yannick Cournoyer

Malgré la situation économique actuelle, le copropriétaire de Bières Dépôt au Vent du Nord, spécialisé en bières de microbrasseries, estime que les clients sont au rendez-vous et croit qu'ils continueront de l'être.

On sent que les gens sont un peu plus serrés dans leur budget, mais ils vont peut-être essayer de se reprendre en janvier pour essayer de moins dépenser ! Pour le moment, ça va très bien au niveau des ventes , a affirmé Émile Cardinal.

« C'est la période la plus cruciale de l'année. » — Une citation de Émile Cardinal, copropriétaire de Bières Dépôt au Vent du Nord

Encore cette année, le Nouvel An devrait être une période fructueuse pour son commerce. On a toujours une recrudescence de l'achalandage pour les 30 et 31 décembre. C'est sûr que ça prend de la bonne boisson quand tu t'en vas festoyer pour défoncer l'année.

D'après le reportage de Thomas Fortier