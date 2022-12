Les Forces armées canadiennes forcées d’adopter un régime minceur

Alors que le Canada est appelé, comme d’autres, à intensifier son déploiement militaire à l’étranger, les difficultés de recrutement et de renouvellement d’équipement sont d'autant plus problématiques soulignent deux hauts gradés des Forces armées canadiennes.

L'armée canadienne se prépare actuellement à envoyer potentiellement des centaines de soldats supplémentaires en Lettonie, où l' OTAN veut étendre un groupement tactique en réponse à la guerre de la Russie en Ukraine. Dans ce contexte, le lieutenant-général Jocelyn Paul regarde ses données de recrutement avec une pointe d’inquiétude.

En 2021, il a vu ses forces être réduites de 1200 soldats, alors que les départs ont dépassé le recrutement. Et l’année 2022 n'augure rien de bon. Si nous restons sur la même trajectoire, malheureusement, nous pouvons probablement anticiper une diminution de 800 autres [militaires] , a-t-il déclaré à La Presse canadienne. Cela correspondrait à une diminution totale des effectifs de soldats d’environ 5 % en deux ans.

Négociations intensifiées

Alors que les discussions entre les alliés impliqués en Lettonie ont déjà commencé, le lieutenant-général Paul indique qu'elles s'intensifieraient sérieusement au cours de la prochaine année afin de déterminer la contribution de chaque pays dans la bonification de la force.

Parmi les questions abordées, il y a le nombre de soldats et le type d'équipement dont le Canada aura besoin pour être présent en permanence en Lettonie, et ce qu'il peut garder en sol canadien.

Les calculs ne sont pas seulement basés sur les défis logistiques associés au déploiement rapide de troupes, d'équipements et de munitions en Europe pendant une guerre avec la Russie, mais aussi sur les besoins de l'armée au Canada.

« Alors, combien d'équipement puis-je me permettre d'avoir prépositionné en Lettonie sans trop impacter mon entraînement chez moi, sans affecter ma capacité à faire des opérations nationales? » — Une citation de Le lieutenant-général Jocelyn Paul

D'origine wendat, Jocelyn Paul est le premier commandant autochtone de l’Armée canadienne. Photo : Radio-Canada / David Bates

Les racines du problème

Selon le brigadier-général à la retraite, Gaston Côté, les racines du problème de recrutement sont multiples et profondes et datent de plusieurs années

Selon lui, le Canada a beaucoup mis l’emphase sur le déploiement de troupes qui allaient aider à former d’autres armées . Or l'éloignement de leaders pouvant contribuer à la formation au pays a occasionné « une absence de modèle et a nui à l'instauration d’un esprit de corps », a évoqué M. Côté en entrevue à l'émission D'abord l'info à RDI .

Par ailleurs, que le remplacement difficile de certains équipements emblématiques, comme les avions F-35 ou les frégates, crée des attentes qui sont ensuite déçues, ce qui influe sur le moral des troupes selon cet officier à la retraite.

Pour expliquer les difficultés de recrutement, M. Côté pointe aussi du doigt les médias. Les deux thèmes qui font le plus souvent surface, c’est le problème des stress post-traumatiques et le problème des inconduites sexuelles .

« Je ne tiens pas à diminuer le phénomène des inconduites sexuelles, mais toujours frapper sur le même clou, ça donne la perception que la croisière s’amuse, ce qui n’est pas le cas dans les Forces armées, je vous assure. » — Une citation de Gaston Côté, brigadier-général à la retraite

Gaston Côté Photo : Radio-Canada

Rectifier le tir

Pour tenter de remédier au manque de personnel, le lieutenant-général Jocelyn Paul mentionne que l'armée examine certaines pratiques établies depuis longtemps pour voir où elle peut être plus efficace. Il s'agit notamment de déterminer si certains exercices d'entraînement à grande échelle sont nécessaires. Nous ne voulons pas surentraîner, nous ne voulons pas sous-entraîner, a fait valoir le lieutenant-général Paul. Nous voulons atteindre le bon équilibre.

Cela implique également de revoir le type d'équipement que l'armée prévoit de déployer dans les années à venir et de déterminer si davantage d'automatisation et même d'intelligence artificielle peuvent réduire certains de ses besoins en personnel, dans le cadre d'une réévaluation plus large.

Face aux retards pris dans l’embauche de 5900 nouveaux membres d’ici mars 2023, les FAC ont récemment indiqué que les personnes ayant le statut de résident permanent pourraient désormais s'enrôler. En outre, la politique sur les tenues militaires a été revue cet automne et la jupe peut notamment être portée par tous les membres des FAC .

Selon Gaston Côté, ces changements sont presque clownesques et ne font aucun sens .