Les entreprises de réparation de toitures débordées à la suite de la tempête

Les travailleurs tentent de limiter les dégâts avant la pluie attendue dans les prochains jours.

Plusieurs clients, dans plusieurs arrondissements, qui ont eu du bardeau qui est parti au vent, nous appellent pour avoir des interventions d’urgence. Des compagnies d’assurance aussi de maison nous téléphonent pour qu’on aille voir leurs clients, pour les aider. Je vous dirais que c’est vraiment généralisé à plusieurs endroits au Saguenay-Lac-Saint-Jean , a mentionné Michaël Côté, directeur général et copropriétaire de Toitures d’ici.

Alain Nepton, un résident du quartier des Bois-Vins, à Chicoutimi, montre les dommages à sa toiture causés par les forts vents. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Alain Nepton, qui réside dans le quartier des Bois-Vins à Chicoutimi, est un de ceux dont la toiture a été abîmée.

Vendredi, quand il ventait très, très fort, je me suis aperçu que mon voisin, il était en plein centre de la rue, puis il regardait sa maison. Je suis sorti, et j’ai dit: Qu’est-ce qu’y a là? Il a dit : "Regarde, ma couverture, il y a un bout de parti! Ça fait que là, j’ai été voir à la mienne, et moi c’était la même affaire" , a-t-il raconté jeudi.

Il se réjouissait de voir la fin des travaux sur sa demeure avant le réchauffement attendu.

Je suis brisé pour 3200 $.Ce n’est pas des grosses, grosses rénovations, mais l’hiver, c’est quelque chose pareil. Puis là, bien ils annoncent de la pluie demain. Ça fait que c’est important que ce soit fait tout de suite , a enchaîné M. Nepton.

Le vent a arraché des sections de bardeaux de plusieurs toits dans le quartier des Oiseaux à Chicoutimi. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Avec l’ampleur des dégâts, les entrepreneurs en ont encore pour plusieurs jours pour tout compléter.

Dans le fond, on a mis de la membrane, pour réparer le bardeau qui était parti au vent, pour tout cacher ça, pour ne plus qu’on voit de bois. Ça fait que la neige ne peut plus s'infiltrer, l’eau non plus , a précisé Vincent Eleonore, couvreur chez Toitures d’ici.

Les entreprises ont tenté de répondre au plus grand nombre de clients.

Maurice Gagné et Rita Tremblay ont constaté les dommages à leur toiture après les forts vents. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

C’était la pluie qui nous tannait! Mais on a eu une belle réponse , a indiqué Rita Tremblay, une autre résidente du même quartier.

On s’attendait que ça serait fait seulement d’ici à samedi, ça fait qu’ils ont devancé, même de quelques jours , s’est réjoui son conjoint, Maurice Gagné.

Les travailleurs Régis Truchon et Vincent Eleonore entourent Michaël Côté, directeur général et copropriétaire des Toitures d’ici. Photo : Radio-Canada / Myriam Gauthier

Les entrepreneurs ont pu compter sur le retour de plusieurs employés en vacances pour répondre à la demande.

J’ai eu une dizaine de gars, qui ont voulu rentrer pour prêter main-forte, à la cause, autrement dit, pour aider les gens. Ils voyaient leurs voisins, leurs parents, leurs amis avec des toitures qui ont passé au vent , a ajouté Michaël Côté.

D’après un reportage de Myriam Gauthier