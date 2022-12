Les ventes de génératrices en hausse à Sept-Îles

Pascal Beaulieu a fait l’envie de ses voisins dans la dernière semaine. Il était l'un des rares qui n’avaient pas perdu le courant à Sept-Îles après la tempête qui a balayé la ville.

Jusqu’à mercredi soir, lorsque les lumières de la maison se sont éteintes inopinément.

C’était la course folle pour trouver des génératrices auprès de gens qu'on connaît chez qui l’électricité est revenue, se remémore-t-il. Mais il faut que je trouve aussi des petits systèmes de chauffage à gauche à droite. Et des extensions, en plus! Parce que moi, j'ai prêté mon stock à d'autres!

Pascal Beaulieu, accompagné de sa conjointe, s'est promis de mieux se préparer en vue des éventuelles tempêtes qui se déferleront sur la région. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Selon lui, la tempête aura fait plus qu'exposer la fragilité du réseau électrique de la province. Elle aura aussi révélé la vulnérabilité des citoyens qui en dépendent.

« Je pense que, pour le futur, il va falloir qu'on réfléchisse à avoir des plans B. » — Une citation de Pascal Beaulieu

Il songe maintenant à se procurer une source d'énergie d'appoint, en prévision des prochaines tempêtes qui guettent la région.

Ça fait presqu’une semaine que son voisin, Martial Martel, vit dans la froide noirceur. En 22 ans sur la Côte-Nord, il dit n’avoir jamais vu une tempête aussi dévastatrice s'abattre sur la région.

Martial Martel est résident de Sept-Îles depuis 22 ans. Il dit n'avoir jamais vu une tempête de l'ampleur de celle du 23 décembre. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Je ne pensais pas que les pannes allaient durer aussi longtemps, explique-t-il. Une journée, ça va là… 5 jours, 6 jours, ça commence à être pas mal!

C’est lorsque son thermostat a pointé les 2 degrés Celsius dans une des pièces de sa maison qu'il s'est renseigné auprès de ses proches pour rapidement emprunter une génératrice, le temps que le courant revienne. Après le temps des Fêtes, c’est sûr qu’on va installer quelque chose en permanence , indique-t-il.

Comme des petits pains chauds

Les ventes de génératrices se sont décuplées à Sept-Îles dans les derniers jours.

À la suite de la tempête qui a laissé le trois quart des Septiliens sans électricité samedi, l'intérêt de se procurer une source d'énergie d'appoint semble avoir explosé en ville.

C'est sûr que tout le monde a réalisé qu'il avait besoin d'une génératrice, avance Pierre-Alexandre Gauthier, directeur général de l’Atelier Laforge.

Le directeur général du magasin Atelier Laforge, Pierre-Alexandre Gauthier, indique avoir écoulé l'entièreté du stock de grosses génératrices dans les derniers jours. Il affirme toutefois qu'il reste des plus petites génératrices au magasin. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Il a décidé d'ouvrir son magasin durant le temps des Fêtes pour écouler une soixantaine de génératrices depuis lundi. On n'a jamais vu ça, ça n'a jamais été autant populaire d'un coup.

« Habituellement, on en vendait quelques-unes par mois, mais là, on a presque vendu ce qu'on vend en un an, en 3 jours. » — Une citation de Pierre-Alexandre Gauthier, directeur général de l’Atelier Laforge

Il indique que la majorité des génératrices vendues dans les derniers jours sont des puissantes génératrices habituellement prisées par les entreprises et les industries.

Avec les informations de Félix Lebel