Une mère pleure son fils perdu en mer au lendemain de Noël

Carmella Newell, la mère de Christian, a reçu un terrible appel le lendemain de Noël. Il était à peine 8 heures du matin.

Au bout du fil, la petite amie de Christian pleurait. Elle a annoncé que Christian était passé par-dessus bord pendant qu'il pêchait au large de l'île de Cape Sable, raconte Carmella Newell.

La famille n’en savait pas plus sur ce qui s'est passé.

Carmella Newell et son partenaire sont alors montés dans leur camion pour se rendre au quai d'où Christian était parti. Les frères de Christian les ont rejoints sur place.

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage d'Halifax a suspendu ses efforts pour retrouver Christian Atwood, le 27 décembre à midi. Photo : Facebook

Nous avons juste attendu et attendu et attendu, jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Ils m'ont ramené à la maison , dit la mère en larmes.

Carmella Newell dit que son fils était un bon nageur, mais elle sait que le taux de survie dans ces circonstances est faible. De plus, le dispositif de flottaison personnel de Christian n’aurait pas fonctionné.

Une attente angoissante

De chez elle à Newellton, la mère de Christian a raconté à CBC l’angoisse des heures d’attente qui ont suivi la disparition de son fils, alors que la famille cherchait toujours à obtenir des nouvelles des opérations de recherche en cours, tant sur la mer que dans les airs.

Le lendemain, toutefois, la réalité de ce qui s'est passé s'est imposée.

La fin des recherches

Le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage a mis fin à la recherche de Christian Atwood mardi à midi. Le dossier a été remis à la GRC , comme un cas de personne disparue.

Lorsque l'agent de la GRC est venu, cela semblait plus définitif , dit Carmella Newell. Nous espérons toujours que son corps refasse surface, pour qu’il rentre à la maison et que nous puissions faire notre deuil.

La mère de Christian dit avoir reçu de nombreux messages de soutien, en particulier des autres membres d'équipage qui étaient à bord du bateau de pêche.

La mère de Christian Atwood dit avoir reçu de nombreux messages de soutien. Photo : CBC

C'était déchirant, ils ont essayé de le sauver et ils n'ont pas pu , s’attriste-t-elle.

Un père de famille

Christian Atwood laisse un fils de 14 mois, Colson. Carmella Newell soutient que la famille fera tout ce qu'elle pourra pour s'assurer que Colson se souvienne d'un père plein de vie, qui est mort en faisant ce qu'il aimait.

Il a dit que s'il devait mourir, il espérait que ce serait en mer en train de pêcher du homard , se souvient-elle. Mais c'était trop tôt, il n'avait que 27 ans. Aucun enfant ne devrait mourir avant ses parents.

Avant le drame, Catherine Newell prévoyait un voyage en famille à Digby. Ce voyage est toujours prévu pour l'été, et la famille compte emmener Colson pour observer les baleines. Ils apporteront une photo de Christian avec eux.