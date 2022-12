Gare aux intoxications alimentaires

Une fois apprêtés, les aliments doivent être conservés entre 0° et 4° C, car ils deviennent un milieu propice à la croissance des bactéries. Chaque temps des Fêtes, entre 200 et 300 Canadiens, sont hospitalisés parce qu’ils souffrent d'intoxication alimentaire, souligne le microbiologiste Marc Hamilton.

Maux de tête, nausées, diarrhées, les conséquences d’une intoxication alimentaire sont variables et peuvent mener à l’hospitalisation. Il est pourtant simple d’éviter ces désagréments.

Quand la visite arrive avec des aliments périssables et que le réfrigérateur est plein, pourquoi ne pas proposer de mettre les plats à l’extérieur? Vous disposez du plus grand réfrigérateur de la planète, souligne le microbiologiste, il suffit de mettre les aliments à l'abri des animaux et le tour est joué. Il est aussi possible d’utiliser des glacières pour prolonger la durée de vie des plats.

Une tourtière se conserve plus longtemps à température ambiante qu'un aliment cru. Photo : iStock

Tout aliment cuit ne devrait pas passer plus de deux à trois heures à températures ambiantes, souligne M. Hamilton. Un aliment bien cuit comme une tourtière ou une dinde peut se conserver plus longtemps qu’une salade ou un sandwich.

Les mayonnaises, les salades, les sushis et les tartares sont plus propices à la prolifération des bactéries.

À l’intérieur de la maison, la température des aliments risque de grimper dangereusement. Une température de 25 degrés durant une longue période, c'est là que les micro-organismes, donc les bactéries, qui peuvent être présents à l'intérieur des aliments qu'on a préparés à la maison, peuvent proliférer et créer des intoxications alimentaires.

À la poubelle

Le microbiologiste est sans équivoque : il ne faut prendre aucun risque. Même si l’aliment paraît beau, même s’il sent bon, même s’il n’a pas changé de couleur, s’il a passé plus de deux ou trois heures à la température ambiante, jetez-le parce que les risques sont là. Bref, vaut mieux prévenir que guérir.

Le micro-ondes peut permettre d'éviter une intoxication alimentaire. Photo : iStock

Le micro-ondes est un antimicrobien lui-même de par ses rayons , ajoute M. Hamilton. Il est donc possible d’éliminer les bactéries pathogènes en réchauffant l’aliment à une température minimale de 60° Celsius au milieu.

Aliments à risques

Plusieurs plats peuvent engendrer des intoxications alimentaires. C'est surtout des aliments qui sont à base d'œufs, à base de viande, à base de produits qui ont été manipulés par l'être humain et j'inclus même les salades, les vinaigrettes, les trempettes , précise Marc Hamilton.

C’est souvent l’humain qui contamine les aliments par un manque d’hygiène en cuisine. Le problème, ce n'est pas l'aliment lui-même, souligne M. Hamilton, c'est parce qu'on l'a manipulé pour en faire un sandwich, parce qu'on l'a manipulé pour faire un œuf farci, pour en faire une dinde, un dessert ou une salade.

La manipulation des aliments est souvent la cause de leur contamination. Photo : Zone 3

Des bactéries comme la listeria, la salmonelle et parfois même l’E. coli peuvent se retrouver dans les aliments et proliférer à la chaleur. C’est ainsi que surviennent les intoxications alimentaires.

Généralement, ça se traite très bien, rassure le microbiologiste. Le but, c'est d'aller à l'urgence le plus rapidement possible lorsqu'on a des symptômes assez graves comme de la fièvre, des diarrhées qui sont parfois très abondantes, voire même sanguinolentes. Une fois rendu à l'hôpital, généralement les médecins peuvent traiter la personne avec des antibiotiques. Elle s’en tire quand même bien.

Si les intoxications alimentaires se traitent généralement bien, elles sont aussi faciles à éviter en maximisant l'hygiène en cuisine et en conservant les aliments au frais le plus longtemps possible avant de les servir.

Avec la collaboration de Christiane Latortue et Guillaume Dumas