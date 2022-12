L’année 2022 aura été celle du variant Omicron — et de tous ses sous-variants — et celle de la fin des mesures sanitaires . Elle aura été également celle d’un apprentissage social dans le but de « vivre avec le virus », selon le directeur régional de santé publique de la Gaspésie, le Dr Yv Bonnier-Viger.

On n’a pas eu le choix, affirme le Dr Yv Bonnier-Viger. Les effets secondaires des isolements étaient de plus en plus manifestes et importants, donc entre le risque de maladies infectieuses versus le risque de phénomènes de maladies psychosociales de plus en plus important, je pense qu’il fallait faire un choix .

Yv Bonnier-Viger, le directeur régional de santé publique de la Gaspésie (archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Whalen

Cette cohabitation avec le virus avec l’assouplissement des mesures sanitaires aura entraîné une augmentation du nombre de décès et d’infections dans l’Est-du-Québec au cours de la dernière année.

Le fait d’avoir moins de mesures sanitaires, il y a eu plus d’infections, alors ceci explique cela, poursuit le Dr Bonnier-Viger. Mais en termes de proportion de mortalité par rapport au nombre d’infections, il y en a eu beaucoup moins que dans la première vague.

Les plus récentes données de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) démontrent une augmentation des cas d’infections et des décès. En 2022, toujours selon les données de l’INSPQ, 41 personnes sont décédées de la COVID-19 en Gaspésie, 165 au Bas-Saint-Laurent et 36 sur la Côte-Nord.

Nombre cumulatif de cas confirmés dans l’Est-du-Québec Nombre cumulatif de cas confirmés dans l’Est-du-Québec Régions 2021 2022 Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine 3 233 cas 12 797 cas Bas-Saint-Laurent 7 796 cas 28 220 cas Côte-Nord 1 710 cas 12 644 cas

Méfiance et prudence

Malgré l’apprentissage d’une cohabitation avec différents virus, le Dr Bonnier-Viger croit que l’implantation d’une culture de méfiance et de prudence envers les maladies respiratoires est de mise dans les prochaines années.

Les gens prennent encore peut-être ça un peu trop à la légère, confie-t-il. Le port du masque n’est pas très répandu, même dans des endroits relativement denses en termes de population, comme à l’intérieur des lieux publics.

« Quand on dit "vivre avec le virus", ça veut aussi dire apprendre à respecter les mesures de base comme se laver les mains souvent ou porter le masque. Mais ça, c’est quelque chose qui s’implante tranquillement. C’est un changement de culture important. » — Une citation de Yv Bonnier-Viger, directeur de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine

Le Dr Yv Bonnier-Viger réitère que la vaccination a fait ses preuves également pour freiner la contagion de la COVID-19.

Et pour 2023?

Le Dr Yv Bonnier-Viger estime qu’il est fort probable que la prochaine année ressemble à 2022 d'un point de vue épidémiologique.

Personne n’est devin, mais on n’est pas à l’abri de nouveaux variants qui ne se sont pas encore manifestés, affirme-t-il. Avec tous les rapprochements des fêtes et avec la cessation du respect strict des mesures en Chine, il y a de grosses chances qu’on ait plus de possibilités de voir apparaître un nouveau variant.

Le directeur de santé publique de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine compare la situation actuelle de la COVID-19 à celle de l’influenza, soit une saisonnalité infectieuse à laquelle les populations devront s’habituer.

Avec la collaboration de Guillaume Whalen