Un juge ontarien rejette une action en diffamation par des infirmières antivaccin

La poursuite a été rejetée par le tribunal en vertu de la loi visant à empêcher les poursuites-bâillons, plus communément appelée loi anti-SLAPP qui vise à rendre difficile les poursuites ayant pour but d'intimider les opposants.

L'Ontario a présenté une loi en 2015 afin d’empêcher de telles procédures qui visent à faire taire l'expression sur des questions d'intérêt public.

Les Ontariennes Kristen Nagle de London, Kristal Pitter de Tillsonburg, et Sarah Choujounian de Toronto, ainsi que le groupe Canadian Frontline Nurses du Canada ont déposé leur action en justice en décembre 2021, alléguant que l'Association des infirmières et infirmiers du Canada et le média indépendant de Colombie-Britannique Together News Inc. (TNI) ont porté atteinte à leur réputation personnelle et professionnelle avec des articles publiés en ligne à l'automne 2021.

Dans sa décision de 29 pages rendue le 23 décembre, la juge de la Cour supérieure Marie-Andrée Vermette s'est rangée du côté des défendeurs, affirmant que les demandeurs n'ont pas établi qu'ils avaient subi un préjudice suffisamment grave et n'ont pas démontré de lien de causalité entre le préjudice qu'ils allèguent et les publications en question.

La juge Vermette a cité la législation anti-SLAPP, affirmant qu'il y avait des sources de préjudice beaucoup plus importantes à la réputation des infirmières qui n'étaient pas liées aux publications, notamment:

Des enquêtes sur l’inconduite professionnelle des trois infirmières par l'Ordre des infirmières et infirmiers de l'Ontario.

Le fait que les trois infirmières aient été licenciées de leurs emplois respectifs pour un motif valable.

De nombreux reportages médiatiques sur les infirmières, et des articles provenant de médias de premier plan .

La juge a également remis en question la décision des demandeurs, qualifiant la poursuite en justice de déroutante , puisque des informations similaires figuraient dans de nombreux autres articles publiés au Canada.

Elle a également déclaré que la décision de poursuivre spécifiquement TNI , une petite organisation médiatique régionale , était particulièrement surprenante parce que les plaignants ont choisi d'ignorer des articles similaires d’autres géants des médias .

Alors que Kristen Nagle avait déclaré que CBC avait ruiné sa carrière et détruit sa vie, les plaignants n'ont pas poursuivi CBC pour diffamation , fait valoir la juge.

L'avocat des plaignants, Alexander Boissonneau-Lehner, a répondu sans commentaire dans un courriel lorsqu'il a été joint par CBC News mardi.

De son côté, le rédacteur en chef du réseau d'information VanIsle, Will Horter, se réjouit de la décision de la juge. Je pense que c'est une victoire importante pour la vérité au Canada à une époque de désinformation , dit-il.

La CNA ( Association des infirmières et infirmiers du Canada) est très heureuse que le tribunal ait conclu que l'intérêt public était de protéger la déclaration de la CNA , a déclaré la responsable des affaires publiques de l'association, Lucas Veiga.

La CNA prend au sérieux son rôle de défenseur de la profession infirmière, du système de soins de santé et de la santé des personnes vivant au Canada , a-t-elle ajouté.

Maintenant que la juge a rejeté la poursuite, les trois parties doivent se mettre d’accord sur les frais de justice.

Si les parties ne s’entendent pas, Mme Vermette entendra les arguments en janvier pour déterminer les dommages-intérêts.

Avec les informations de Colin Butler de CBC