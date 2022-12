Vols de voitures dans la Ville Reine : de l’inquiétude et des appels à l’action

Les victimes ainsi que les fabricants d’automobiles sont préoccupés par le vol de voitures, un incident qui a lieu de plus en plus souvent à Toronto. Selon les données policières, 8000 voitures ont été déclarées volées en 2022, soit 2600 véhicules de plus que l’année précédente.

Dave Hutchinson, résident en centre-ville de Toronto, explique que sa voiture a été volée en près de 30 secondes. Après avoir appris que sa voiture, une Range Rover, avait disparu au stationnement souterrain, il a demandé de voir la vidéo de surveillance.

Dans cette vidéo, une fourgonnette blanche s’arrête près de la voiture de M. Hutchinson, et en quelques secondes, un individu sort, démarre la voiture et prend la fuite.

C’est horrible qu’ils aient pu la voler aussi facilement , explique M. Hutchinson, sans même devoir casser la fenêtre ou briser quoi que ce soit .

Selon David Adams, président-directeur général de l’entreprise Global Automakers of Canada, ces véhicules sont ciblés afin d'être volés et transportés à l’étranger.

« C’est un sérieux problème, ces vols indiquent qu’il existe un système de crime organisé. » — Une citation de David Adams, président-directeur général, Global Automakers of Canada

Équité, un organisme à but non lucratif et antifraude, a créé une liste des voitures les plus volées. On y retrouve, entre autres, le Honda CR-V, la Lexus RX Series, et le Ford F150 Series.

M. Adams souligne que les fabricants d’automobiles doivent développer des technologies qui rendraient le vol de véhicules plus difficile.

L’une des méthodes de vol les plus communes est le piratage électronique. En interceptant le signal de la clé de la voiture ciblée, le voleur peut reprogrammer une clé vierge rapidement et démarrer la voiture. M.Hutchinson soupçonne que c’est comme ça que sa voiture a été volée.

M. Adams constate également que les forces de l’ordre locales et fédérales devraient enquêter davantage sur le processus de transport aux points portuaires et rendre l’exportation de voitures moins facile.

Des technologies de prévention innovatrices

Outre les technologies développées par les fabricants d'automobiles, des entreprises de sécurité créent également des appareils qui permettent d’identifier ou de dissuader le voleur.

Raven Connected, a développé un dispositif de vidéo télématique qui permet d'enregistrer le vol et suivre la trajectoire de la voiture volée. Photo : Radio-Canada / CBC

Raven Connected, une entreprise de sécurité d’Ottawa, a développé un dispositif de vidéo télématique qui s’installe dans l’ordinateur interne d’un véhicule. S'il détecte un mouvement, la caméra sur le tableau de bord enregistre une vidéo et l’envoie au cellulaire du propriétaire. L'appareil permet de suivre la trajectoire de la voiture volée à l’aide de localisation GPS.

Selon Tavis Gray, le directeur du développement commercial de Raven Connected, il est important d’avoir accès à des vidéos de l'incident. Il souligne que certains des clients de l’entreprise ont pu récupérer leurs voitures grâce à cette technologie, car des images et des vidéos ont permis à la police d’interpeller les voleurs et de porter des accusations.

La police recommande de suivre les étapes suivantes afin d’aider à prévenir le vol d’une voiture :

Installer un blocage de direction ou un interrupteur d'allumage automatique

Couvrir le numéro d’identification du véhicule

Garder les clés loin des fenêtres et des portes de la maison

Si vous êtes propriétaire d’une deuxième voiture, la stationner dernière celle qui risque d’être volée

Selon M. Hutchinson, ces mesures de prévention de vol sont extrêmes. Il souligne qu’il se sert de la liste d’Équité afin d’éviter d’acheter certains modèles.

C’est inquiétant, parce qu'on investit beaucoup d’argent et d’effort dans un véhicule , dit-il.

Avec les informations de CBC News.