Transport aérien régional : 2022 marquée par l’arrivée des billets à 500 $

Dans le domaine du transport aérien régional, l'année 2022 a été caractérisée par l'entrée en vigueur des billets à 500 $ pour se déplacer à plusieurs endroits au Québec. Dans l'Est-du-Québec, un peu plus de six mois après l'arrivée de ce programme, certains le critiquent vivement en indiquant qu'il n'est pas adapté aux réalités régionales.

Selon des chiffres du ministère des Transports du Québec (MTQ), un peu plus de 21 000 billets à 500 $ ont été vendus entre les mois de juin et de novembre, alors que Québec a rendu disponible annuellement près de 100 000 billets à ce prix.

Pour plusieurs acteurs du milieu de l'Est-du-Québec, le fait que moins de la moitié des billets ne soient vendus s'explique en partie parce que le programme ne serait pas conçu pour les résidents des régions, mais plutôt pour les touristes.

Par exemple, le prix du billet à 500 $ s'applique seulement si le voyageur se rend ou part d'un grand centre urbain comme Québec ou Montréal. Ce prix ne s'applique pas s'il se déplace de certaines régions à une autre, ou au sein d'une même région.

Réjean Porlier est un fervent défenseur du dossier aérien régional (archives). Photo : Radio-Canada / Daniel Fontaine

L'ex-maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, un fervent défenseur du dossier aérien régional, ne mâche pas ses mots lorsque vient le temps de parler de ces billets d'avion.

C'est l'art de se saboter nous-mêmes. Au Québec, on est excellents dans ça , lance-t-il.

« Moi j'ai un ami à Québec qui me disait : "Réjean, sais-tu quoi? Je vais pouvoir aller à Anticosti pour 500 $ cet été." Et bien, tu es bien chanceux mon ami! » — Une citation de Réjean Porlier, ex-maire de Sept-Îles

Est-ce que ça a changé l'offre pour les citoyens de la Côte-Nord? Si ça a fait quelque chose, ça l'a détériorée. Moi, je ne sais plus quoi dire dans ce dossier-là, pour moi il y a un aveuglement volontaire , met-il de l'avant.

Pas de bilan de la part de Québec

L'adjoint gouvernemental à la ministre des Transports, Yves Montigny, également député de la circonscription de René-Lévesque, a refusé notre demande d'entrevue.

Le député de René-Lévesque, Yves Montigny (archives) Photo : Facebook: Yves Montigny

Le programme d’accès aérien aux régions ayant été lancé en juin dernier, il est prématuré pour nous de faire un bilan , écrit-il toutefois dans un courriel.

« Il faut laisser le temps aux gens de se familiariser avec le programme et évidemment notre gouvernement est à l’écoute des Québécois et nous n’avons jamais hésité à améliorer nos programmes au besoin. » — Une citation de Extrait d'un courriel d'Yves Montigny

Difficile de se fier au transport aérien

Selon le député péquiste des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, les résidents des régions devraient être en mesure de partir de chez eux pour se rendre à leurs rendez-vous médicaux dans une grande ville et pouvoir revenir en avion, la journée même.

Joël Arseneau, chef parlementaire du Parti québécois et porte-parole en matière de transports (archives) Photo : Radio-Canada

Joël Arseneau indique qu'il y a une époque où c'était possible de le faire, mais qu'aujourd'hui, on est loin de cette réalité en raison des annulations et des retards des vols.

M. Arseneau explique que cela rend les déplacements par voie aérienne beaucoup plus difficiles et que ce n'est pas toujours avantageux de prendre l'avion, comparativement à prendre sa voiture.

« Si on ne peut pas avoir la garantie de prendre l'avion à l'heure, d'arriver au moment prévu pour son rendez-vous médical, évidemment, les gens vont privilégier la voiture et, souvent, en voiture solo, ce qui est vraiment d'une autre époque. » — Une citation de Joël Arseneau, député des Îles-de-la-Madeleine

Le président du conseil d'administration de la Régie intermunicipale de l'aéroport de Mont-Joli, Bruno Paradis, constate que peu de billets à 500 $ ont été vendus dans son établissement.

Bruno Paradis, président de la Régie intermunicipale de l’aéroport régional de Mont-Joli (archives) Photo : Radio-Canada / Jean-Luc Blanchet

Selon les chiffres du ministère des Transports, 306 billets à 500 $ en provenance ou à destination de Mont-Joli ont été vendus depuis le 1er juin.

On était honoré que l'annonce se fasse directement ici, à l'aéroport régional. Je pense que ça démontre le rôle et puis la place qu'on a pris dans le transport aérien régional au Québec au grand complet , souligne M. Paradis.

Par contre, force est de constater qu'on avait peut-être mal compris le cadre de ce programme-là et puis, malheureusement, le succès n'est pas au rendez-vous , ajoute le président.

Dans les principales destinations de l'Est-du-Québec, entre le 1er juin et le 30 novembre derniers, 6229 billets aller-retour à 500 $ ont été vendus aux Îles-de-la-Madeleine, 3406 à Sept-Îles, 1785 à Gaspé et 357 à Baie-Comeau, selon les chiffres du ministère des Transports du Québec.