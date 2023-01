Ces retraités qui apprécient leur retour sur le marché du travail

Le travail, c’est la santé, selon l’adage. Et ça semble être bel et bien le cas, si on en croit les motivations des retraités qui apprécient leur retour sur le marché de l’emploi.

Car si on retrouve des travailleurs de plus en plus jeunes dans les restaurants et commerces de vente au détail, on voit aussi, à l'inverse, plusieurs retraités reprendre le collier après une carrière pourtant bien remplie.

Le Club coopératif de consommation d'Amos est toujours à la recherche de 35 à 45 employés pour ses trois commerces, dont la Coop IGA Extra. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

On compte près d’une dizaine de ces travailleurs expérimentés dans les supermarchés du Club coopératif de consommation d’Amos, qui est toujours prêt à en accueillir de nouveaux.

« Ce n’est pas une main-d'œuvre nombreuse, mais elle est de qualité. Ils ont déjà un bagage de connaissances et d’expériences incroyables, dans toutes sortes de domaines qui ressemblent à la vente au détail. » — Une citation de Paul Bourget, directeur général du Club coopératif de consommation d’Amos

Ça fait au moins 7 ou 8 ans qu’on tente d’en avoir le plus possible, pour combler des heures à temps partiel. On s’arrime avec leurs disponibilités, le plus possible. Ce qu’on remarque, c’est qu’ils sont fiables et toujours là , souligne M. Bourget.

Paul Bourget, directeur général du Club coopératif de consommation d'Amos. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Mais qu’est-ce qui pousse ces personnes à revenir au travail au lieu de profiter d’un repos bien mérité après avoir travaillé toute leur vie? Certains en profitent pour arrondir leurs fins de mois, mais ils retrouvent surtout un mode de vie actif, stimulant et valorisant.

UNE MAIN-D'OEUVRE RECHERCHÉE En Abitibi-Témiscamingue, l’Initiative ciblée pour travailleur expérimenté (ICTE), qui aide la clientèle âgée de 50 ans et plus à réintégrer le marché du travail avec les services offerts par Vision-Travail, affiche un taux de placement de 90 % pour ses 40 participants en 2021-2022. Source : Vision-Travail Abitibi-Témiscamingue

Un poissonnier de 82 ans

Henri Rivard, 82 ans, n’a jamais vraiment pris sa retraite. Après une carrière dans la vente de croustilles, il a opéré son restaurant, Chez Henri, pendant dix ans, jusqu’à sa fermeture en 2014. Mais il n’était pas question pour lui de rester à la maison, les bras croisés… à 74 ans.

« Ç’a fait huit ans au mois de septembre et j’aime bien ce que je fais. Les journées passent vite, on rencontre du monde qu’on connaît. J’ai toujours été dans le public pas mal, je suis à l’aise avec ce que je fais et j’essaie de bien le faire pour que les patrons soient satisfaits. À date, ça semble aller assez bien. » — Une citation de Henri Rivard

Henri Rivard, poissonnier à 82 ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Toujours souriant, Henri Rivard travaille comme poissonnier trois fois par semaine. L’été, il réduit ses disponibilités pour faire plus de camping. Et ça lui convient parfaitement.

Ça va très bien jusqu'à maintenant, et merci mon Dieu, la santé me le permet. La forme est là, je suis content de m’en venir, je suis content de travailler. Quand j’arrive chez nous, je ne suis pas sans connaissance. Je suis en forme et j’ai hâte au lendemain , affirme M. Rivard.

Henri Rivard prépare ici un filet dans la poissonnerie. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

D'un dépanneur aux fruits et légumes

Pour Pierre Desharnais, il s’agit d’une troisième carrière. Après avoir été contremaître en entretien dans des scieries, il a acheté le Dépanneur du Viaduc, qu’il a vendu en 2017. Il a alors pris une courte retraite d’environ deux ans pour voyager et bricoler.

Un moment donné, je tournais un peu en rond. Je me suis dit: avant de m’ennuyer, je retourne voir du monde. Le service à la clientèle, ça me manquait. Ça et être occupé à quelque chose de positif, faire quelque chose de concret , confie l’homme de 71 ans.

Pierre Desharnais, commis aux fruits et légumes à 71 ans. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

M. Desharnais cherchait donc un emploi à temps partiel, sans trop de responsabilités, voulant travailler pour le plaisir. Depuis trois ans, il est commis aux fruits et légumes à la Coop IGA Extra d’Amos. Et il ne regrette pas du tout son retour sur le marché du travail. Il y consacre une vingtaine d’heures par semaine.

« C’est loin d’être un regret. Je suis satisfait. Physiquement et psychologiquement, c’est un avantage pour moi. Ça me permet de rester en bonne santé. » — Une citation de Pierre Desharnais

C’est sûr qu’à ne pas travailler, je pourrais avoir des petits loisirs, mais j’en ai quand même. De la motoneige, du quatre roues, des choses comme ça, mais on ne part pas tous les jours. En ayant du travail ici, ça m’occupe mieux et à des choses qui sont bonnes pour moi, comme voir du monde. C’est vraiment satisfaisant , assure M. Desharnais.

Pierre Desharnais apprécie beaucoup son travail dans le département des fruits et légumes. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

Pas mûr pour la retraite… à 78 ans

Pour sa part, Jean-Guy Couillard a fait carrière à la Fédération des Caisses Desjardins, puis a été serrurier pendant 14 ans. Et depuis quatre ans, il est commis d’épicerie à la Coop IGA Extra d’Amos. Il renoue fièrement avec la coopérative dont il fut l’un des administrateurs de 1983 à 1994.

« Ils avaient besoin d’employés, j’ai offert mes services. Ils étaient heureux de m’avoir et ça m’a fait du bien. Je commençais à vieillir, à m’engourdir. Avec l’exercice que j’ai à faire maintenant, c’est parfait pour ma santé physique et mentale. J’espère rester là pour encore au moins une dizaine d’années! » — Une citation de Jean-Guy Couillard

Jean-Guy Couillard milite pour des incitatifs comme des allègements fiscaux pour les retraités qui reviennent sur le marché du travail. Photo : Radio-Canada / Martin Guindon

L'homme de 78 ans mène aussi une bataille politique auprès des deux paliers de gouvernement pour faire réduire l’impact fiscal auprès des retraités sur le marché du travail. Il a même rencontré le premier ministre François Legault à ce sujet.

Le projet que j’ai présenté aux deux gouvernements, je leur demande de ne pas charger d’impôts si la personne reste au travail ou revient travailler, pour le travail qu’elle va faire. Mais ç’a l’air dur à comprendre. Pourtant, ils économiseraient des frais de santé beaucoup plus que les revenus d’impôts. Je ne les lâche pas! , assure celui qui travaille 16 heures par semaine.