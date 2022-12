Un redoux inhabituel attend l’Estrie dans les prochains jours

Après une semaine marquée par de forts vents et de grandes quantités de précipitations, voilà qu'un important redoux est prévu en Estrie au cours des prochains jours selon Environnement et Changement climatique Canada.

Les données de l'organisation indiquent que les mercures oscilleront entre 8 et 11 degrés Celsius durant la journée ce week-end. Les nuits seront elles aussi très chaudes, alors qu'il fera en moyenne 8 et 4 degrés vendredi et samedi. Ces températures seront accompagnées de pluie tout au long de la fin de semaine.

Ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on a eu la semaine passée ou à ce qu'on devrait avoir à cette période-ci de l'année. Normalement, les températures devraient osciller entre un minimum de -15 et un maximum de -5 degrés environ. C'est donc vraiment une période de redoux important. On va perdre une partie de la neige qu'on a. En tout cas, la neige qui est fraîche va se densifier, devenir plus molle , a fait savoir le météorologue Simon Legault au micro de Par ici l'info, jeudi.

C'est aussi dans la chaleur que les Estriens amorceront l'année 2023. Pour les premiers jours de janvier, les températures se situeront au-dessus du point de congélation, atteignant même 11 degrés mercredi. Le spécialiste se veut d'ailleurs rassurant quant aux conditions routières des prochains jours dans la région.

Cela va tellement se réchauffer durant le jour que la pluie ou la bruine verglaçante ne sera pas un gros enjeu. Ça peut être un peu glissant pour ceux qui marchent, mais les rues seront soit enneigées ou un peu mouillées. Ce n'est pas un gros risque, disons. Ce sont plutôt la perte de neige et les accumulations d'eau sur les routes qui pourraient occasionner de l'aquaplanage.

« Il faudra tout de même faire attention un peu pour circuler dans les prochains jours. » — Une citation de Simon Legault, météorologue chez Environnement et Changement climatique Canada

Cette poussée d'air doux touchera la plupart des régions du Québec. Il n'y a que dans les secteurs plus au nord que l'eau qui tombe pourrait être mêlée à de la neige lourde ou fondante.

Ça va plutôt nous faire perdre de la neige que nous en faire gagner cet épisode-là, mais des secteurs comme l'Abitibi et la Côte-Nord seront plus froids , a ajouté Simon Legault.

Ce dernier précise que le retour de températures hivernales plus proches des normales saisonnières est prévu vers la fin de la première semaine de janvier.