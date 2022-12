Distillerie du Fjord : quatre jours en Martinique aux frais de leur employeur

La dizaine d'employés y seront du 17 au 20 janvier.

Le copropriétaire Jean-Philippe Bouchard souhaite récompenser ses employés pour leur implication.

C'est impressionnant le phénomène que ça a eu sur l'atmosphère de l'équipe. On est tous ici pour travailler, il y a des jours plus difficiles que d'autres et des fois on mettait une petite chanson de la Compagnie créole, les gens étaient de bonne humeur, c'était agréable. On s'est dit : "On donne un coup puis bientôt on va pouvoir relaxer un peu" , a-t-il relaté.

Karelle Brunet en apprendra davantage sur les techniques de distillerie en Martinique. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Ce voyage ne sera pas uniquement des vacances, car les employés visiteront des distilleries en Martinique pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs.

Nous autres on aime ça impliquer les gens dans le processus du développement de l'entreprise, on aime ça avoir l'avis du monde et on s'est dit, allons faire ça au chaud comme ça ça va stimuler des bonnes idées.

L’initiative vise à créer une belle ambiance pour favoriser la rétention des employés.

C'est drôle je vous dirais, car c'était la première journée de ma collègue Julie et pour sa première journée, elle se fait annoncer : "On s'en va en Martinique". Je vous dirais que c'était assez festif , a raconté Sarah Simard, adjointe à la direction à la Distillerie du Fjord.

Jeudi et vendredi, il y avait une journée portes ouvertes à la Distillerie du Fjord. Photo : Radio-Canada / Flavie Villeneuve

Lorsqu'il a dû embaucher cette année, Jean-Philippe Bouchard n'a eu aucun problème à trouver un nouvel employé.

Tout le monde met la main à la pâte en ce qui a trait au km12. Il réussit toujours à nous crinquer en nous amenant des beignes le matin, en nous faisant une petite ponce en fin de journée. C'est du cinq jours sur sept ambiance festive ici. Puis il réussit à avoir le meilleur de nous de cette façon-là , a poursuivi Sarah Simard à propos de son patron.

En dehors d'être invités en Martinique, tous ensemble, il y a vraiment un contexte sain dans l'entreprise, d'extrême générosité et de contact vraiment humain , a ajouté Karelle Brunet.

D’après un reportage de Flavie Villeneuve