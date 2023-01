Faire découvrir la passion des bonsaïs au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Question : Comment avez-vous développé cette passion pour les bonsaïs?

Réponse : J’ai toujours été intéressé par la botanique et l’horticulture. Il y a environ 18 ou 20 ans, j’ai fait une formation avec un maître bonsaïste japonais qui est super réputé. Il a aussi gagné des concours. C’est à ce moment que j'ai acheté mes premiers bonsaïs. Quelques années après, j'ai vu que mes bonsaïs se portaient bien, j'ai décidé d'en essayer des plus durs un peu et ils se portaient bien aussi.

J’ai aussi fait des arts martiaux pendant longtemps. J’aime beaucoup la culture asiatique et tout ce qui s’y rattache.

Marc Gaudreault cultive une passion pour les bonsaïs depuis près de 20 ans. Le bonsaï près de lui est un Black Pin. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Q : Pourquoi avoir décidé de lancer votre entreprise?

R : En juin dernier, c’est là que j’ai pris la décision. Il y avait toujours de plus en plus de demandes. Ma clientèle de la région est très curieuse. Les gens veulent en apprendre plus sur les bonsaïs et ça me fait plaisir de leur montrer. J'ai 13 ou 14 serres partout au Québec, qui me demandent de leur produire des bonsaïs pour l'été prochain.

Sur mon terrain agricole, je suis en train de développer une serre, une nursery pour faire la production et répondre à la demande.

Je fais aussi mes propres pots qui sont hydrofuges et je veux concevoir des plaques que les gens vont pouvoir personnaliser.

La salle de démonstration a été aménagée dans le sous-sol de Marc Gaudreault. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Q : Quels sont vos projets à moyen terme?

R : Je veux avoir un parcours avec des panneaux d'interprétation chez moi, derrière dans la cour, pour expliquer les bonsaïs qui vont être dans le parcours. Il va y avoir une autre section qui va être un parcours boréal, pour démontrer que ici aussi, au Québec, on peut avoir aussi, des bonsaïs, au travers des crans de montagne, en haut des montagnes les plus hautes, qui vont sortir tout croches.

Q : Où prenez-vous vos bonsaïs?

J'ai des bonsaïs qui viennent d'un peu partout, mais la plupart viennent du Japon et de la Chine. J'en ai qui sont encore plus immenses que ça, j'en ai un qui a 150 ans. [...] Il y a des commandes que j'ai réussies à faire du Japon qui sont passées par Toronto et après qui ont été livrés ici. Des fois, pour les plus durs à avoir, je peux mettre un an avant de les obtenir. [...] Les variétés les plus rares que j'ai, c'est des Serissa Snow Rose et Snowflake qui ont de petites fleurs mauves, rosés ou blanches.

Certaines variétés sont plus difficiles à entretenir que d'autres. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Q : Est-ce que c’est possible de faire pousser des bonsaïs ici?

R : En plein hiver, quand il fait trop froid, pour certaines espèces, ça devient impossible parce que ça demande trop de chauffage et l’air va être trop sec. Mais il y a quelques variétés que je vais réussir à faire pousser sans problème: Serissa, Tiger Bark, Ficus et Genévrier.

Q : L’entretien d’un bonsaï varie d’une espèce à l’autre, mais ça reste toujours un défi?

R : Oui. car chaque espèce a ses caractéristiques comme la feuillaison ou la croissance. Certains bonsaïs sont faits pour vivre à l’intérieur et d’autres à l’extérieur.

Dès le plus jeune âge du bonsaï, c'est important de laisser pousser un peu à sa guise, pour faire pousser le tronc, le placer dans des conditions particulières: sur roches, pour faire ressortir des racines aériennes ou faire un principe d'érosion pour faire dégager des racines aériennes.

L'important ça va être de faire ressortir les courbes, le plus possible.

Un entretien rigoureux permet d’obtenir un superbe bonsaï. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Disons qu'une personne m'achète un bonsaï de type moyogi, je vais lui conseiller de laisser sortir une branche sur le dessus, pour créer un équilibre.

Plus ils vont avoir de l'âge, plus les feuilles vont sortir petites et plus ça va venir compacté et condensé. Moi parfois, le soir j'arrive, je les regarde un peu, je les entretiens, je les regarde longtemps parce que c'est une source d'inspiration.