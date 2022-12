Quatre soeurs de Earlton nous partagent leurs traditions durant les Fêtes

Pendant que les frères et les beaux-frères de la famille Léveillé se rassemblent autour d’un pâté chinois et d’une partie du Championnat du monde de hockey junior, les quatre sœurs trimballent leur machine à coudre et se rassemblent chez l’une d’entre elles afin de coudre toute la journée.

Ça fait 30 ans que les quatre sœurs se rassemblent pendant le temps des Fêtes à s’échanger des idées de cadeaux faits à la main , lance Lisette Léveillé qui a transporté pour l’occasion sa machine à coudre chez sa sœur Huguette.

L’activité a lieu pour se retrouver, mais aussi pour partager de nouvelles façons de faire. Huguette est aussi au fait des nouvelles modes puisqu'elle travaille au Quilting Barn, un magasin spécialisé en courtepointe à Earlton.

L’avantage de travailler au magasin, c’est que je vois de nouveaux patrons, des nouvelles techniques , précise Huguette.

Le savoir-faire des quatre sœurs leur a permis d’avoir une notoriété dans le Témiscamingue ontarien et québécois. Elles sont d'ailleurs reconnues pour partager leur expertise dans des retraites de confection de courtepointes.

Elles n’ont jamais manqué une seule occasion de se retrouver même si Lisette s'est installée dans le sud de la province.

Avant de retourner à Earlton, Lisette Léveillé a fait carrière comme bras droit de député provincial à Pickering. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Ça fait partie de nos traditions pendant le temps des Fêtes, automatiquement, on a une journée de filles , ajoute Guylaine.

Le quatuor aime aussi échanger des cadeaux fabriqués à l’aide de leur machine à coudre.

Tous les ans, on se faisait un échange sur un thème. C’est arrivé que c’était des pères Noël, chacune faisait quatre pères Noël pour ses sœurs. Après l’échange de cadeaux, on avait quatre pères Noël différents. Une année c’était des bonhommes de neige, une année c’était des nappes avec les saisons, des thèmes avec des cloches, des thèmes avec des broderies , énumère Lorraine.

Il y a quelques années, les quatre sœurs avaient comme défi de faire des création avec la thématique du père Noël. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Souvent nos défis c’était quelque chose qu’on n’avait pas fait ou une nouvelle technique qui était introduite pendant dans l’année , renchérit Lisette.

Pour l’édition 2022, les sœurs ont quelque peu changé leurs habitudes, car leurs armoires débordent.

On se retrouve avec trop de choses, on vieillit. Donc, on a décidé d'arrêter l’échange de cadeaux, mais on va faire un projet pour soi-même , lance une des sœurs.

L’an dernier, Guylaine leur a donné un tissu avec des nains de jardins, et les quatre femmes devaient créer une œuvre à partir de ça.

Lisette s’est confectionnée un blouson, Guylaine un chemin de table, Huguette y est allée d’une courtepointe et Lorraine a fait un sous-plat.

Pour l’édition 2023, les quatre sœurs ont un an pour créer une œuvre à partir de la page correspondant à leur âge de la dernière édition du magazine de la LCBO.