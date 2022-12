Marvel prépare un documentaire sur la vie de Stan Lee

Marvel a partagé un message sur ses réseaux sociaux pour annoncer le film qui soulignera ce qui aurait été les 100 ans de Stan Lee, décédé en 2018.

100 ans de rêves. 100 ans de création. 100 ans de Stan Lee.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Scénariste, éditeur et producteur de bandes dessinées pendant plus de 70 ans, Stan Lee a cocréé plusieurs personnages emblématiques tels que Spider-Man, Les Quatre Fantastiques, Iron Man, Black Panther, Hulk, X-Men, Thor, Silver Surfer, Ant-Man, Nick Fury et plus encore.

Sa carrière a débuté en 1941 lorsque – à l'âge de 17 ans – il a publié sa première œuvre, une histoire en prose parue dans le cinquième numéro de Captain America Comics.

C'est dans les années 1960 que Lee a acquis sa réputation en utilisant les codes de la pop culture pour créer des personnages marquants.

L’Américain d’origine roumaine est mort le 12 novembre 2018 à l’âge de 95 ans, des suites d’une insuffisance cardiaque et respiratoire.