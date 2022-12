Domtar devra vendre deux usines en Ontario pour acheter Produits forestiers Résolu

Le bureau précise qu'il a conclu un consentement avec Domtar pour répondre aux problèmes de concurrence découlant de cette acquisition proposée, qui valorise l'entreprise à 2,7 milliards de dollars américains.

Le Bureau de la concurrence estime en effet que la transaction proposée aurait vraisemblablement pour effet de diminuer sensiblement la concurrence dans la fourniture de pâte kraft blanchie de résineux dans l'Est et le Centre du Canada, et dans l'achat de fibre de bois provenant de terres privées dans le nord-ouest de l'Ontario .

Pour résoudre les préoccupations du bureau, Domtar a donc accepté de vendre, après l'acquisition, son usine de pâte à papier de Dryden et celle de pâtes et papiers de Thunder Bay à deux acheteurs indépendants approuvés par le commissaire de la concurrence .

Les trois sociétés avaient annoncé mercredi que Domtar acquerrait les actions ordinaires en circulation de Résolu pour 20,50 $ US par action, en plus d'un droit conditionnel à la valeur lié à d'éventuels remboursements de dépôts de droits d'une valeur maximale de 500 millions.

Acquisition finalisée d'ici six mois?

L'opération devrait être effectuée au cours du premier semestre de 2023, sous réserve de la réalisation ou de la renonciation des autres conditions de clôture de la fusion, a-t-on indiqué mercredi.

La transaction ferait de Papier Excellence un joueur important dans l'industrie forestière au Québec. Résolu (anciennement AbitibiBowater) deviendrait une filiale du Groupe Domtar, qui est passé, lui aussi, dans le giron de l'entreprise britanno-colombienne Papier Excellence l'an dernier.

Lors de l'annonce de la transaction, en juillet dernier, le PDG de Résolu, Rémi G. Lalonde, affirmait que Papier Excellence avait pris l'engagement que Résolu continuerait d'exercer ses activités sous la même dénomination et que l'équipe de direction demeurerait au siège social de Montréal.

Papier Excellence a pris l'engagement que Montréal deviendrait un carrefour important de ses opérations en Amérique du Nord , assurait M. Lalonde en entrevue.

Il plaidait alors que l'entreprise aurait accès à davantage de ressources financières. Il donnait en exemple l'usine de papier journal de Résolu à Gatineau : l'entente prévoit la réalisation d'une étude de faisabilité pour sa conversion en usine de production de papier d'emballage.