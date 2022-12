L’actualité de 2022 en Atlantique vue par les internautes

Afin de rester à l'affût de l’actualité, vous avez été des milliers à lire les articles produits par nos journalistes sur le web. Voici ce qui a retenu le plus votre attention, selon nos statistiques, au cours de la dernière année en Atlantique.

Fiona

La tempête Fiona a semé la désolation à Channel-Port aux Basques, à Terre-Neuve. Elle a détruit en quelques heures des maisons qui se dressaient à cet endroit depuis plus de 80 ans. Photo : Radio-Canada / Patrick Morrell

Environnement Canada a qualifié la tempête Fiona comme étant la plus coûteuse de l’histoire du Canada et le désastre qu’elle a causé en Atlantique est ce qui a retenu le plus l’attention des internautes dans la région.

Les forts vents et la crue des eaux ont emporté des maisons et des chalets entiers. Trois personnes ont perdu la vie. Au plus fort de la tempête, au moins 250 000 foyers étaient privés d’électricité. Les Forces armées canadiennes ont été déployées en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador pour aider les régions sinistrées.

À Channel-Port aux Basques, une centaine de maisons ont été détruites par Fiona qui a laissé derrière elle des débris et la désolation. Des mois après le passage de Fiona, les 24 et 25 septembre, des familles de la région se demandent toujours ce que l’avenir leur réserve.

Nouveau-Brunswick

Le premier ministre Blaine Higgs (archives) Photo : Radio-Canada

Si mars 2022 a marqué la fin des mesures sanitaires au Nouveau-Brunswick, c’est le retour du confinement, deux mois plus tôt, qui a le plus retenu l’attention du lectorat au cours des 12 derniers mois.

Le 13 janvier 2022, le gouvernement de Blaine Higgs avait annoncé le passage à la phase 3. Cela avait signifié le retour des bulles familiales, la fermeture de plusieurs entreprises, comme des centres de conditionnement physique, et le report de la rentrée scolaire en présentiel.

Ce retour au confinement coïncidait avec un record du nombre d’hospitalisations en lien avec la pandémie. Le 14 mars 2022, le Nouveau-Brunswick a finalement levé l’ensemble des restrictions sanitaires.

La COVID-19 a retenu l’attention au cours de la dernière année, mais il faut croire que les restrictions et les confinements ont donné l’appétit aux internautes qui ont été très nombreux à lire un texte sur une Acadienne qui a mangé 67 beignes en un mois tout en réussissant à perdre du poids.

La saison de pêche au crabe difficile a aussi retenu l’attention au Nouveau-Brunswick en 2022. Le stock ne s’est pas écoulé aussi vite que prévu et la demande n’était pas très élevée. En mai, les acheteurs des États-Unis ne semblent pas pressés de faire des affaires avec les transformateurs du nord-est du Nouveau-Brunswick.

Nouvelle-Écosse

La saison de la pêche au homard et la saison de pêche au crabe ont été difficiles. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

L’industrie de la pêche en Nouvelle-Écosse a rapporté des revenus record de 2,5 milliards de dollars en 2021. Le homard et le crabe avaient dominé les ventes. En 2022, les ventes de ces produits se sont écroulées, ce qui a aussi retenu l’attention des lectrices et lecteurs au cours de la dernière année.

Le prix du crabe des neiges canadien aux États-Unis a plongé d’au moins 60 % et celui du homard a chuté d’environ 35 %. Selon l’analyste John Sackton, l’inflation est à blâmer.

Évidemment, toute la couverture suivant le passage de la tempête Fiona sur l’est du pays a également suscité un vif intérêt en Nouvelle-Écosse.

Île-du-Prince-Édouard

Un des nombreux arbres tombés à l'Île-du-Prince-Édouard lors du passage de Fiona. Photo : Radio-Canada / Sheehan Desjardins

Fiona a aussi fait couler beaucoup d’encre à l’Île-du-Prince-Édouard, mais c’est l’histoire d’un assistant en pharmacie qui a le plus retenu l’attention des internautes en 2022. Joseph Moniz a été renvoyé après avoir demandé une augmentation de salaire à son employeur.

La visite de Justin Trudeau dans une microbrasserie de l’île a également suscité beaucoup d’intérêt. La microbrasserie Lone Oak a été inondée de messages de haine après le passage du premier ministre à la fin de juillet.

Jared Murphy, copropriétaire et président-directeur général de la microbrasserie Lone Oak, parle au premier ministre du Canada, Justin Trudeau, lors de son passage à l'Île-du-Prince-Édouard. Photo : Gracieuseté Lone Oak

La dernière année marque une bien triste nouvelle pour toute la communauté artistique insulaire et acadienne. Pastelle LeBlanc, membre du groupe Vishtèn, est décédée à l’âge de 42 ans. La musicienne acadienne avait reçu en juin 2020 un diagnostic de cancer du sein métastatique.

Terre-Neuve-et-Labrador

Pauline et Randy Diamond ont construit leur maison qu’ils habitent depuis près de 40 ans, mais ils ne peuvent pas la vendre, car elle se trouve en fait sur une terre de la Couronne, selon le gouvernement provincial. Photo : Radio-Canada / Darrell Roberts

À Terre-Neuve-et-Labrador, une histoire plus inusitée a suscité l’attention. Une famille qui a construit sa maison il y a 40 ans a appris qu’elle n’en est pas propriétaire. Selon les autorités provinciales, la maison de Pauline et Randy Diamond se trouve sur une terre de la Couronne. Pour cette raison, le couple ne peut vendre son domicile.

La mésaventure d’une adolescente de 14 ans abandonnée à Toronto par Air Canada en janvier a également retenu l’attention du lectorat en 2022. En raison d’un conflit de travail, le transporteur l’a informé le 18 janvier que son vol vers Saint-Jean était annulé et qu’elle pouvait prendre un autre vol deux jours plus tard. Entre-temps, elle devait se débrouiller pour se loger et se nourrir.

Le premier ministre Justin Trudeau a accueilli le prince Charles, quelques mois avant le décès de sa mère, et son épouse Camilla à leur arrivée à Saint-Jean, à Terre-Neuve. Photo : La Presse canadienne / Paul Chiasson

Finalement, la visite du prince Charles et de la duchesse Camilla à Terre-Neuve a piqué la curiosité des internautes. Le prince et la duchesse entamaient alors une tournée canadienne de trois jours.

À la suite du décès de la reine Élisabeth II, Charles III a été proclamé roi.