Alan Côté nommé membre de l’Ordre du Canada

Le directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée, Alan Côté, a été nommé membre de l’Ordre du Canada par la gouverneure générale Mary Simon, « pour avoir enrichi la scène culturelle, artistique et musicale du Québec en faisant rayonner le talent de plusieurs artistes francophones émergents ».

Son nom côtoie celui de personnalités comme l'astronaute David Saint-Jacques, le journaliste Raymond St-Pierre et l’acteur Michel Côté. Stanley Vollant, premier chirurgien autochtone, est aussi dans la liste ainsi que le hockeyeur Sydney Crosby. Ça me rend fier de figurer à leurs côtés, commente Alan Côté.

« Paraît-il que la remise des médailles, c’est souligné en grande pompe. J’ai hâte de voir ça. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Il tient à préciser qu’il accepte cet honneur pour toute sa communauté et l’organisation du festival. Oui, c'est moi qui est la figure de proue de tout ça , indique-t-il, mais je ne le prends pas que pour moi.

Il a été appelé après que son nom ait été proposé par des gens de son entourage qui ont monté et présenté un dossier. Un comité a étudié la proposition. Ensuite, on nous appelle pour nous demander si on accepte , mentionne Alan Côté.

Le titre vient souligner les accomplissements de l'équipe du Festival en chanson de Petite-Vallée, sous la houlette de son fondateur Alan Côté (photo d'archives). Photo : Radio-Canada / Marie-Claude Tremblay

En tant que souverainiste reconnu, il n’a pas vu de contradiction.

C'est sûr que dans le milieu d'où je viens et puis avec les positions que j'ai prises dans le passé, on pourrait beaucoup m'attribuer un côté très partisan patriotique québécois , explique-t-il. Il y a une réflexion qui s’est faite, mais elle n’a pas été longue quand même. Je le prends vraiment pour ce qu'on a fait ensemble à Petite-Vallée.

Je me suis dit que si c’était la Pléiade en France qui me donnait un titre, je le prendrais , poursuit-il. Mais je le prends du Canada et je suis très fier qu'un comité pancanadien ait jugé que notre travail ici est remarquable.

« Ce titre est révocable. Si on fait des gaffes, on peut se le faire enlever, mais je vais faire en sorte de le conserver. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Cette reconnaissance va lui donner de l'énergie pour mener à bien le projet de reconstruction du théâtre. J’en ai déjà beaucoup, mais c'est sûr que par rapport au combat, au défi de faire un nouveau théâtre, ça me donne ce qu'il faut de plus , estime-t-il. Ça me donne aussi une crédibilité supplémentaire pour aller revendiquer.

« C'est le fun d'avoir des honneurs parce qu'on a beaucoup de défis. » — Une citation de Alan Côté, directeur général et artistique du Festival en chanson de Petite-Vallée

Il y a plein d'épreuves, c’est long et ça n’arrête pas , ajoute-t-il. Encore récemment, les vents ont causé des dommages au chapiteau et à la terrasse.

Alan Côté va recevoir sa médaille lors d’une cérémonie à Rideau Hall dont la date n'a pas encore été annoncée.

Depuis 1967, les accomplissements de plus de 7600 personnes ont été soulignés par l'Ordre du Canada.