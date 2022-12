Un camp de hockey pour jeunes autochtones anime le Centre Slush Puppie, à Gatineau

Plus d'une soixantaine de jeunes autochtones de Rapid Lake, dans le nord de l'Outaouais, ont pris part au camp de hockey qui se déroulait cette semaine au Centre Slush Puppie.

Dans une communauté où le hockey prend une place importante, le sport revêt une signification encore plus grande. C'est une occasion d'apprentissage, de développement et de dépassement.

Environ 65 jeunes autochtones de la communauté ont parcouru les 300 kilomètres qui séparent Gatineau de Rapid Lake. Pour certains d'entre eux, c'était la première fois qu'ils quittaient la réserve.

C'est une occasion en or pour ces sportifs âgés de 7 à 20 ans. À la maison, nous n'avons pas d'aréna , a expliqué Casey Ratt, l'un des parents bénévoles qui accompagnent les joueurs. On voyage tous les week-ends pour que les enfants puissent jouer au hockey.

« Dans notre communauté, le hockey, c’est très important. » — Une citation de Casey Ratt, parent bénévole

Ayant lui-même pratiqué ce sport jusqu'à l'adolescence, M. Ratt est venu avec ses trois enfants. Sa cadette n'a que 7 ans. Elle joue au hockey, comme ses deux grands frères, âgés de 12 et 14 ans.

Casey Ratt, un parent bénévole, était là avec sa fille et ses deux garçons. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

Les jeunes sont vraiment excités parce qu’ils n’ont pas la chance de sortir de la communauté souvent , a indiqué Andrew Jeanotte, le coordonateur du programme le Principe de Jordan. Le projet vise à permettre à tous les enfants des Premières Nations vivant au Canada d'avoir accès aux produits, aux services et aux mesures de soutien nécessaires au moment où ils en ont besoin.

De les amener à un centre comme Slush Puppie, sur la glace des Olympiques, c’est comme être dans la ligue nationale pour eux , note M. Jeanotte

Et pour cette sortie, il faut faire ça en grand. Les enfants et les accompagnateurs dorment à l'hôtel. Ils sont aussi allés au cinéma. Il y en a certains qui ont dix ans et qui n’étaient jamais sortis de la communauté, c’était la première fois qu’ils allaient au cinéma , a-t-il poursuivi.

« Ce sont des sourires qu’on voit toute la journée. » — Une citation de Andrew Jeanotte, coordonnateur au sein du projet le Principe de Jordan

L’ambiance est fantastique , a souligné Eric Di Tomasso, le coordonnateur des événements pour la communauté de Rapid Lake. Avec sa conjointe, il a décidé de s'impliquer, même s'ils résident en Outaouais, afin de partager sa passion du hockey avec ces jeunes.

C'est aussi parce qu'il a trop souvent entendu des commentaires désobligeants sur les Premières Nations qu'il a choisi de s'investir auprès de cette clientèle.

« J’entends des choses des fois qui sont très déplaisantes. » — Une citation de Eric Di Tomasso, coordonnateur des événements pour la communauté de Rapid Lake.

Le monde a le jugement facile [...] il faut leur donner une chance. [...] L'éducation, c'est la clé , croit M. Di Tomasso, en entrevue.

L'importance de l'éducation

Une journée de réconciliation est d'ailleurs prévue le 19 février avec les Olympiques de Gatineau. Un camp d'été doit également avoir lieu et aura pour mission d'enseigner aux enfants les bases de l'alimentation saine et de l'entrainement.

L'éducation ne sert pas qu'à démolir les préjugés qui persistent auprès des gens qui connaissent moins bien les autochtones et leur culture. Elle permet également d'offrir la chance à tous les jeunes autochtones de vivre la meilleure vie possible , souligne M. Di Tomasso.

À travers une occasion comme celle-ci, les jeunes sportifs apprennent à développer leur confiance en soi et leur persévérance , a-t-il poursuivi.

Il s'agissait d'un camp mixte alors autant les filles que les garçons ont pu profiter de cette occasion. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) et président de First Assist Charity, John Chabot, était sur place. M. Chabot a visité plus d'une centaine de communautés autochtones à travers le Canada pour contrer le décrochage scolaire.

À travers son organisme, il appuie le développement des jeunes des Premières Nations à travers la pratique d'activité physique et la persévérance scolaire. Il s'est rendu dans la communauté de Rapid Lake à quelques reprises et était présent, jeudi lors de la dernière journée du camp, pour entrainer les hockeyeurs.

L'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, John Chabot était sur place. Photo : Radio-Canada / Melanie Campeau

On essaye de leur donner la chance de vivre la vie qu’on prend pour acquis, ici, à Gatineau , explique-t-il en entrevue. Avec plus d’éducation, ça ouvre des portes pour tout le monde.

À Rapid Lake, il n'y a pas d’écoles secondaires, explique Andrew Jeanotte, seulement qu'une école primaire. Les adolescents doivent donc quitter la communauté pour Gatineau et Maniwaki et vivre dans des familles d’accueil.

« Il faut qu’ils quittent tout ce qu’ils connaissent pour aller au secondaire. C’est une vie assez dure. » — Une citation de Andrew Jeanotte, coordonnateur au sein du projet le Principe de Jordan

Le sport fait office de bouée de sauvetage. Il permet d'apprendre à surmonter les défis en équipe, a-t-il conclu.

Avec les informations de Camille Kasisi-Monet