Débuts fructueux de Doucet et Robidas dans leurs nouveaux uniformes

Les anciens Foreurs Alexandre Doucet et Justin Robidas n’ont pas tardé à produire avec leur nouvelle équipe respective, mercredi soir, lors de la reprise des activités dans la LHJMQ.

Doucet a enfilé deux buts en plus d’obtenir une passe dès son premier match dans l’uniforme des Mooseheads d’Halifax, une victoire de 6-1 à Moncton. L’attaquant de 20 ans, meilleur franc-tireur et deuxième marqueur de la ligue avec 29 buts et 56 points en 35 départs, a d’ailleurs été proclamé première étoile de cette rencontre.

Pour sa part, Robidas a inscrit un but et deux aides à sa première sortie avec les Remparts de Québec dans un triomphe facile de 9-0 à Baie-Comeau. Le petit centre de 19 ans s’est du même coup hissé au 10e rang des compteurs du circuit Courteau avec 45 points en 28 matchs. Ses 30 assistances en font présentement le 5e meilleur fabricant de jeux de la ligue.

Rappelons qu’Alexandre Doucet et Justin Robidas, deux joueurs étoiles en fin de carrière junior, ont été échangés par les Foreurs de Val-d’Or dès les premiers jours de la période des transactions, avant Noël, en retour de six choix au repêchage au total, dont trois de 1re ronde, dans le cadre de leur opération reconstruction.

Il n’est pas impossible que certains de ces choix obtenus par l’organisation valdorienne se transforment en joueurs établis lors du repêchage 2023 de la LHJMQ, en juin prochain, pour compléter ces transactions.

Un Foreur au Mondial junior

Par ailleurs, soulignons qu’un joueur des Foreurs prend part à l’actuel Championnat mondial de hockey junior, soit Louis Robin, membre de l’équipe nationale suisse.

Le petit ailier droit de 19 ans a bien fait avec les Foreurs depuis son acquisition de Shawinigan en retour d’un choix de 7e ronde, en novembre dernier, avec une récolte de huit points dont quatre buts en neuf matchs.