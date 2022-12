Une étude pour estimer la population du poulamon dans la rivière Sainte-Anne

La rivière Sainte-Anne est chaque année le lieu de prédilection où le « petit poisson des chenaux » vient frayer. Fort de sa popularité et de son abondance, la taille de sa population demeure toutefois inconnue depuis plusieurs décennies, faute de données récentes.

Marie Moulin, responsable du projet d’études sur l’état de la population du poulamon, affirme que les dernières données sur les stocks de ce poisson remontent aux années 1980 et 1990.

Sachant qu’ils ont vécu deux déclins dans le passé, c’est pour ça qu’on s’est dit qu’il vaudrait mieux qu’on connaisse son état aujourd’hui pour anticiper d’éventuelles problématiques [en raison de] l’avènement des changements climatiques et la modification des températures et des précipitations , explique-t-elle, pour donner quelques exemples de facteurs qui peuvent avoir des conséquences sur le poisson.

L’étude vise à s’assurer que l’espèce se porte bien, indique la responsable du projet, qui souligne son importance pour l’écosystème du fleuve Saint-Laurent, notamment parce qu’elle fait partie de l’alimentation du phoque, du béluga et plusieurs autres espèces aquatiques.

L’équipe de recherche a commencé ses travaux le 28 décembre. Elle compte effectuer un sondage sous forme de questionnaire auprès des pêcheurs. On voudra savoir combien de poissons ont été pêchés et en combien de temps, et combien de poissons sont remis à l’eau ou consommés.

Saison retardée

Mercredi, de nombreux pêcheurs se sont attelés à installer les cabanes sur la rivière Sainte-Anne après que la tempête de la semaine dernière a offert des conditions météorologiques favorables aux travaux.

Les températures plus clémentes des prochains jours vont toutefois retarder la saison. L’organisation du village de cabanes estime que la saison pourrait être lancée dès le 6 janvier.

