« Les besoins en produits sanguins ne prennent pas de vacances »

Malgré les conditions météorologiques difficiles et les pannes de courant, Héma-Québec assure que la réserve de sang demeure à un niveau « satisfaisant ». Ailleurs au Canada, les vents violents, les chutes de neige et les conditions glaciales ont forcé l’annulation d'environ 10 % des dons de sang et de plasma fragilisant ainsi les réserves.

Le sang, ça dure sept jours, donc on a toujours besoin , lance le porte-parole d’Héma-Québec, Patrice Lavoie. Un événement climatique qui empêcherait les déplacements peut compromettre à tout moment le niveau des banques de sang, de plasma et de plaquettes.

Cette réponse est en lien avec l'appel à l’aide lancé plus tôt cette semaine par la Société canadienne du sang qui soulignait ses besoins criants en raison des conditions météorologiques difficiles qui ont forcé l’annulation de nombreux dons au pays.

Patrice Lavoie, directeur des relations publiques et du rayonnement pour Héma-Québec Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

Au Québec, la situation est moins critique, mais l'équilibre est toujours fragile, précise M. Lavoie. Il invite la population à ne rien tenir pour acquis et à venir donner en grand nombre.

On profite du temps des Fêtes pour demander aux gens de venir faire des dons de sang, des dons de plaquettes. On le sait, en janvier, les gens sont en vacances, c'est facile d'oublier de prendre rendez-vous ou d'oublier son rendez-vous.

Il souligne que les besoins en produits sanguins eux ne prennent pas de vacances .

Donner son sang en famille

Ginette Marcoux et sa petite-fille Marianne Lajoie profitent justement de la période des Fêtes pour donner ensemble. Je me dis que je suis chanceuse, moi j'ai une bonne santé alors je me dis pourquoi je n’en fais pas profiter quelqu'un d'autre , souligne Mme Marcoux.

Marianne Lajoie et sa grand-mère Ginette Marcoux sont venues donner du sang à la succursale d'Héma-Québec du boulevard Laurier à Québec. Photo : Radio-Canada / Louis-Philippe Arsenault

L’aînée en est à son 126e don, sa petite fille a commencé plus récemment, mais elle se souvient très bien d’avoir accompagné sa grand-mère chez Héma-Québec quand elle était haute comme trois pommes. Je prends exemple sur elle pour aider les autres.

Un autre représentant de la jeune génération de donneurs entre à peu près au même moment dans la succursale d’Héma-Québec sur le boulevard Laurier. À 25 ans, Alexis Mercier en est à son 398e don. Il donne des plaquettes et du plasma toutes les deux semaines depuis presque huit ans. Ni les vacances ni la météo ne l’arrêtent.

On déneige son auto, on part à la course, on arrive, on donne, ça me fait toujours aussi plaisir d'être là , dit-il tout sourire.

Héma-Québec lance particulièrement un appel à ceux qui n'ont jamais donné. Le porte-parole, qui prêche par l'exemple, a justement fait son premier don au début du mois. Il souligne le bien-être que lui a procuré son geste. On est heureux de contribuer à sauver des vies , conclut Patrice Lavoie, directeur des relations publiques et du rayonnement pour Héma-Québec.

Avec les informations de Louis-Philippe Arsenault