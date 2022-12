Ottawa participera aux frais liés à la levée du blocus du pont Ambassador à Windsor

Le financement fédéral pourrait atteindre 6,9 millions de dollars, selon le ministère de la Sécurité publique. Ces fonds aideront à couvrir les dépenses extraordinaires et importantes encourues par la ville dans ses efforts pour rétablir la sécurité publique au pont et dans les environs , souligne le ministère dans un communiqué.

En février dernier, des manifestants ont bloqué l’accès au pont Ambassador entre Windsor et Détroit, le lien transfrontalier le plus achalandé entre le Canada et les États-Unis, provoquant des mises à pied, forçant la fermeture d'usines et mettant en danger notre réputation internationale , affirme le ministère.

La gestion et l'élimination du blocus ont entraîné des coûts importants pour la ville de Windsor, et le gouvernement fédéral s'est engagé à l'aider à y remédier , ajoute-t-il.

Durant le blocage du pont Ambassador, le gouvernement fédéral était là pour soutenir la ville de Windsor. Maintenant, nous sommes de nouveau ici pour aider à la reprise et nous assurer que Windsor est plus fort que jamais , soutient le ministre de la Sécurité publique.