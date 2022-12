Ce couple passionné de hockey parcourt le monde pour assister à chaque Mondial junior

« Nous avons assisté à tous les Mondiaux depuis celui de 2012 à Edmonton et Calgary », raconte Dave Jordan, alors qu'il attend d'entrer au Centre Scotiabank, mardi à Halifax, pour assister au match entre l'Autriche et la République tchèque au Championnat mondial de hockey junior 2023.

Partisans de l'équipe canadienne masculine de hockey junior masculin depuis 1996, Lynette et Dave Jordan assistent aux matchs depuis 10 ans. Ils en ont des souvenirs inoubliables.

Dave concède qu'il a raté deux championnats mondiaux en raison de la pandémie, mais au total, il en est à son 13e Mondial. Pour des raisons de santé, Lynette Jordan n'a pu venir à celui de cette année.

Notre premier Mondial était en 1995 à Calgary parce que nous hébergions un joueur de la Ligue de hockey de l'Ouest à Swift Current [en Saskatchewan]. Nous sommes allés le voir jouer , se souvient Dave Jordan, qui réside maintenant à Virden, au Manitoba.

Les partisans du Canada exultent après un but de Jordan Eberle contre les États-Unis en 3e période du match pour la médaille d'or du Championnat mondial de hockey junior, le 5 janvier 2010 à Saskatoon. Photo : Reuters / David Stobbe

En 2010, nous sommes allés à Saskatoon. Nous avons vu le but de Jordan Eberle et nous sommes devenus des mordus , raconte-t-il.

« On devient dépendants de l'adrénaline. » — Une citation de Dave Jordan , partisan d'Équipe Canada junior

Pour se rendre en Europe, le couple de retraités emploie les services d'un voyagiste de l'Ontario qui combine la réservation d'hôtels, le transport sur place et la visite de la région.

Nous avons passé Noël au Kremlin et nous sommes allés à Saint-Pétersbourg , se souvient Dave Jordan.

Déguisés en castor, des touristes de la Nouvelle-Écosse s'encanaillent dans les gradins à Helsinki, en Finlande, au Championnat mondial de hockey junior, le 2 janvier 2016. Malgré leurs encouragements, le Canada avait été éliminé par l'équipe finlandaise dans ce match de quart de finale. Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

En Suède, nous avons passé la nuit dans l'hôtel de glace de Kiruna. Sur le trajet vers Helsinki, nous sommes restés trois jours en Islande , dit-il.

Des amitiés transatlantiques

Dave Jordan garde en mémoire des rencontres, comme celle du père d'un joueur finlandais.

Cette année, Dave Jordan assiste au Mondial à Halifax avec son fils Brian. Photo : Radio-Canada / Adrien Blanc

Il m'a dit : "Tu devrais venir en Finlande". Je lui ai répondu : "Nous y sommes déjà allés". Il était vraiment impressionné , raconte-t-il.

« Nous allons à toutes les parties parce que pour certains joueurs, qu'ils soient Autrichiens ou Lettons, c'est le sommet de leur carrière. » — Une citation de Dave Jordan

Quand on vivait à Swift Current, on a hébergé un joueur de la République tchèque qui, plus tard, a gagné une Coupe Stanley , dit-il. Mon fils cadet est allé en République tchèque et il est resté dans la famille de ce joueur. [...] C'était un moment spécial.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Équipe Canada junior célèbre un but marqué par Dylan Guenther contre l'Autriche, le 29 décembre 2022 à Halifax. Photo : La Presse canadienne / Darren Calabrese

Dave Jordan se décrit comme accro des Championnats mondiaux de hockey junior.

Nous avons vu le Canada remporter la médaille d'or trois fois. Le match le plus intense était à Toronto, quand les Russes sont revenus en troisième période. L'ambiance était tellement intense. Ce ne serait pas pareil à la télévision , dit-il.

Dave Jordan a déjà réservé son voyage pour la Suède pour assister au Mondial 2024, dans un an.