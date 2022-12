Les premiers skieurs s’élancent sur les pistes des prochains Jeux d'hiver du Canada

Des dizaines de skieurs attendaient avec impatience l'ouverture de la remontée mécanique du site, dont John Cathcart. Ce résident d'Hunter River skie chaque année sur ces pentes enneigées.

« J'avais hâte que le centre ouvre. Ça faisait trop longtemps. On a dû attendre à cause de la météo, mais finalement ils ont été capables de faire de la neige. » — Une citation de John Cathcart , skieur

Il n'était pas le seul à être enthousiaste. En plus des skieurs massés devant la billetterie et la remontée mécanique, les sourires étaient présents sur les visages des responsables du site.

Les canons à neige fonctionnent en permanence sur le site alpin. Il faudra fabriquer beaucoup de neige en vue des Jeux du Canada 2023. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

C'est toujours une journée excitante pour nous, celle d'annoncer l'ouverture des sites. On a travaillé très fort pour fabriquer le plus de neige de possible en vue d'aujourd'hui, et ce, malgré si la météo a été brutale , explique Erin Curley, la surintendante du parc.

Les Jeux d'hiver du Canada en ligne de mire

L'excitation sera présente tout au long de cette saison qui s'annonce spéciale et unique, avec l'organisation des Jeux du Canada.

Six compétitions de planche à neige et de ski acrobatique auront lieu sur l'île.

Pour que courses se déroulent dans les meilleures conditions possibles, il reste du travail à accomplir au parc de ski provincial Mark Arendz.

Les organisateurs ont encore six semaines pour terminer les derniers préparatifs, à commencer par la fabrication de la neige.

Nous avons besoin de beaucoup de neige pour les Jeux. On doit continuer de fabriquer des tas de neiges, puis de les façonner et enfin de les construire , explique Erin Curley. On ne va pas arrêter de fabriquer de la neige d'ici les Jeux.

Erin Curley est la surintendante du parc provincial de ski Mark Arendz. Photo : Radio-Canada / Julien Lecacheur

D'importants travaux ont été réalisés depuis l'an dernier. Les bâtiments d'accueil ont été entièrement rénovés et un nouveau système de canons à neige a été installé.

La plus grande nouveauté est sur le site nordique. Nous pouvons maintenant fabriquer assez de neige artificielle sur le sentier de biathlon des Jeux du Canada. Nous avons déjà commencé et nous allons continuer de fabriquer de la neige dans le stade , explique Erin Curley.

Un nouveau système de fabrication de neige a été installé sur le site de biathlon à Brookvale. Elle permettra à la piste de rester en permanence ouverte. Photo : Radio-Canada / Anthony Davis

Les nouvelles améliorations réjouissent les skieurs et les responsables du site.

« Il existe un véritable buzz autour de ces jeux. Les gens sont excités, ils n'ont jamais vu cela ! » — Une citation de Erin Curley , surintendante, parc de ski provincial Mark Arendz

Un sentiment partagé par John Cathcart. En plus de dévaler les pistes, il sera aussi bénévole lors des Jeux du Canada. Les Jeux vont attirer des gens à l'échelle du pays, cela va être intéressant. C'est une belle façon de montrer ce qu'on a ici, que nous sommes une province hospitalière et que nous savons recevoir les gens de façon amicale , déclare-t-il.

Les Jeux d'hiver du Canada 2023 se dérouleront du 18 février au 5 mars.