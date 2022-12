Des accès aux services pharmaceutiques élargis de manière permanente au Yukon

Le Yukon continue d’élargir les gammes de services offerts par les pharmaciens et pharmaciennes du Yukon. Le territoire étend de façon permanente leur pouvoir d'évaluer des patients et de prescrire des médicaments pour les affections bénignes.

Ces professionnels de la santé pourront également fournir des vaccins contre les maladies liées aux voyages et prescrire des médicaments pour arrêter de fumer.

Le Yukon espère ainsi alléger la pression sur les médecins de famille et les services d'urgence. Le territoire veut faire un meilleur usage de l’expertise clinique et de la formation des pharmaciens, et souhaite s'aligner sur d'autres juridictions à travers le Canada qui ont mis en œuvre des pratiques similaires.

Le territoire indique que la formation et les qualifications des pharmaciens peuvent varier, et encourage les patients à contacter les pharmacies pour savoir quels services sont disponibles et quels frais ne sont pas couverts par les régimes d'assurance.