En 2022, la COVID a fait 3 fois plus de morts au Nouveau-Brunswick qu’en 2020 et 2021

Le premier ministre et les responsables de la santé publique ont par la suite été de plus en plus avares de commentaires sur tout ce qui est en lien avec la COVID-19.

Que les autorités aient cessé de parler du problème ne l’a toutefois pas éliminé, au contraire.

La COVID-19 a fait trois fois plus de morts en 2022 que dans les deux années précédentes combinées.

En 2022, 568 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick, a confirmé le ministère provincial de la Santé, comparativement à 154 décès au total en 2020 et 2021.

Blaine Higgs, premier ministre du Nouveau-Brunswick, a décrété la levée des mesures sanitaires en mars 2022. Photo : Radio-Canada

Au ministère de la Santé, personne n’était disponible jeudi pour accorder une entrevue à Radio-Canada.

Le chargé de communication du ministère, Sean Hatchard, a envoyé ce commentaire par courriel : Comme nous apprenons tous à vivre avec le COVID-19, nous devons nous attendre à ce qu'il continue de circuler au Nouveau-Brunswick et dans le monde, en particulier pendant les mois d'hiver, lorsque les gens passent plus de temps à l'intérieur.

Le gouvernement sévèrement critiqué

Le président de l’Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, Marcel Larocque, n’est pas surpris des données concernant les morts liées à la COVID-19.

Il y a des gens qui sont décédés pendant la pandémie, il y a des gens qui sont toujours vivants, mais qui ont vécu des choses difficiles pendant la pandémie et qui continuent de les vivre , déplore-t-il.

Le président de l'Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick, Marcel Larocque, souhaite que la province en fasse davantage pour ceux qui sont aux prises avec le COVID-19. Photo : Radio-Canada

Il estime que le gouvernement conservateur de Blaine Higgs pourrait en faire davantage pour soutenir ceux qui doivent faire face aux conséquences de la COVID-19.

C’est frustrant de voir que ça semble, pour beaucoup de personnes, qu’elles ont été abandonnées par le gouvernement , dit-il.

« Il y aurait moyen de faire mieux, pour informer la population, pour travailler, surtout, avec les familles. » — Une citation de Marcel Larocque, président, Association des aînés francophones du Nouveau-Brunswick

Lorsqu’on demande si le gouvernement fait sa part, je trouve ça totalement déplorable, cette indifférence, cette insouciance, de placer de l’argent où ça compte vraiment, vers la population. Parfois, on se demande si notre premier ministre n’y va pas de ses intérêts personnels au lieu d’aller plutôt vers les intérêts de ce que la population demande , laisse tomber Marcel Larocque.

Des solutions à long terme proposées

La députée du Parti vert de Memramcook-Tantramar, Megan Mitton, croit que le gouvernement provincial pourrait en faire plus. On pourrait faire des choses pour améliorer la situation pour adresser la pandémie et les autres virus qui circulent, mais le gouvernement n’a pas fait assez.

La députée du Parti vert, Megan Mitton, croit que Fredericton pourrait en faire davantage pour prévenir des morts en lien avec le COVID-19. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Elle propose, par exemple, d’améliorer la ventilation dans les écoles, de rendre les vaccins plus faciles d’accès, en particulier en milieu rural, et d’accorder des congés de maladie payés à tous les travailleurs au Nouveau-Brunswick.

Pour ce qui est de la ventilation, le gouvernement conservateur a déjà prévu 46 millions de dollars dans son budget pour diverses améliorations dans les écoles, dont une modernisation des systèmes de ventilation.

« C’est frustrant de voir que ça semble, pour beaucoup de personnes, qu’elles ont été abandonnées par le gouvernement. » — Une citation de Megan Mitton , députée verte de Memramcook -Tantramar

La députée Mitton demande aussi qu’il y ait plus de transparence de la part du gouvernement, en particulier en faisant le point, publiquement, d’une façon plus régulière, sur la situation qui se développe dans la province.

Il y aurait moyen de faire mieux, pour informer la population, pour travailler surtout avec les familles. La pandémie n’est pas finie et c’est encore une situation sérieuse pour beaucoup de personnes , dit Megan Mitton.

Fredericton recommande de se faire vacciner

Le message du ministère de la Santé reste le même : on invite les gens à se faire vacciner.

La meilleure chose que les Néo-Brunswickois puissent faire est de s'assurer que leurs vaccins sont à jour. Des doses de rappel sont disponibles pour presque toutes les personnes qui ont été vaccinées, ou infectées, il y a au moins cinq mois , écrit le porte-parole Sean Hatchard.

On encourage aussi les Néo-Brunswickois à adopter des mesures d’hygiène de base, comme se laver fréquemment les mains, couvrir la toux et les éternuements, porter un masque facial, limiter les contacts avec les personnes qui peuvent être à risque d'une maladie plus grave et rester à la maison s'ils sont malades.

Avec les informations de Kristina Cormier