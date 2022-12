Covenant Health nie des allégations de racisme dans la mort d’un bébé cri à Edmonton

Avertissement : Cette histoire contient des détails que certains lecteurs pourraient trouver bouleversants.

Pearl Gambler, de la Première Nation crie de Bigstone, allègue avoir été victime de discrimination de la part du personnel de santé à l’Hôpital Misericordia pendant son séjour en juin 2020.

Dans une déclaration de défense, le gestionnaire de l’hôpital, Covenant Health, affirme que Mme Gambler et sa fille Sakihitowin ont reçu des soins hospitaliers et infirmiers compatissants tout au long de leur passage à l'hôpital.

Selon le fournisseur de soins de santé, Sakihitowin a été soignée jusqu'à son décès avant d’être nettoyée et habillée conformément à la politique de l’Hôpital Misericordia en cas de mort d'un fœtus.

Covenant Health nie que Mme Gambler se soit vue refuser l'entrée dans l'unité d'accouchement ou qu'elle ait reçu des soins inadéquats pendant son admission en raison de sa race ou de tout autre motif discriminatoire , peut-on lire dans la déclaration déposée le 20 décembre et obtenue par CBC/Radio-Canada.

1,3 million de dollars en dommages et intérêts

Pearl Gambler, mère de deux enfants, a déposé une demande de poursuite auprès de la Cour du Banc du Roi à Edmonton en juin 2022. Cette demande a ensuite été modifiée en octobre et Pearl Gambler réclame désormais 1,3 million de dollars en dommages et intérêts.

Selon sa demande introductive d’instance, Mme Gambler est arrivée à l'unité d'obstétrique de l’hôpital avec ses cheveux en tresses et portant un chandail sur lequel il était écrit : « Forte. Résiliente. Autochtone. » Elle allègue avoir été victime de discrimination dès son arrivée lorsqu'un membre du personnel lui aurait dit qu’ il n’y [avait] rien pour elle ici .

La membre de la Nation crie de Bigstone allègue avoir été laissée toute seule pendant une longue période, et, alors qu’elle était déjà en train d'accoucher, une infirmière serait arrivée, mais sans lui offrir de l'aide malgré ses demandes.

De plus, la demande introductive d’instance affirme qu’il existe des dossiers médicaux prouvant que le bébé est né vivant. Mme Gambler allègue que le nouveau-né est mort après n'avoir pas reçu de soins médicaux. La femme crie soutient également qu'une infirmière aurait demandé si elle voulait récupérer son spécimen en faisant référence à son bébé décédé.

Aucune de ces allégations n'a encore été prouvée en cour.

Défense de Covenant Health

Dans sa déclaration de défense, Covenant Health écrit que Mme Gambler a été admise à l'hôpital et qu'elle a ensuite accouché spontanément d'un fœtus non viable, âgé de 19 semaines . Covenant Health soutient que Mme Gambler a été surveillée par le personnel infirmier toutes les heures pendant son séjour.

Le gestionnaire d'établissements de santé affirme que Mme Gambler a été transférée dans une chambre individuelle privée, en prévision du risque de mort du fœtus , et qu'elle a accouché tout en recevant des soins infirmiers de la part de membres du personnel.

Covenant Health soutient que Mme Gambler a reçu des médicaments après qu'elle n'ait pas expulsé son placenta naturellement et qu'elle a été prise en charge en salle d'opération quatre heures et demie plus tard pour le faire enlever chirurgicalement.

La déclaration indique qu'un accompagnement spirituel a été fourni à la mère en deuil et que des arrangements funéraires ont été discutés.

Le gestionnaire de l’hôpital demande à ce que l'action en justice soit rejetée. Un médecin est également désigné comme défendeur dans la poursuite, mais il n'a pas encore déposé de déclaration de défense.

Avec les informations de Julia Wong